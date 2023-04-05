На шубах не экономят

Россияне резко увеличили траты на меховые изделия. В 2022 году в стране продали около 1 млн товаров на общую сумму 100 млрд руб., рассказали в Российском пушно-меховом союзе. Для сравнения, по данным системы маркировки «Честный знак», в 2021-м продажи и в количественном, и в денежном выражении были в два раза меньше. Впрочем, эта статистика не учитывает теневой сегмент, а его доля в общем обороте составляет 50%, отмечают игроки рынка. В целом, по оценкам участников отрасли, они прошли 2022-й без существенных потерь. Как индустрия адаптируется к новым экономическим реалиям? Разбирался Иван Хорушевский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Позитивно итоги 2022 года оценивают как производители готовых изделий, так и продавцы еще необработанного меха. Хотя для последних прошлый год начинался не слишком удачно. Европейские санкции блокировали поставки сырья на Запад. В итоге, несмотря на ограничения, все-таки удалось найти новые рынки сбыта, рассказал “Ъ FM” заместитель генерального директора аукционной компании «Союзпушнина» Павел Голота:

«Рынок переместился. Раньше много меха покупали греческие и итальянские фирмы, а теперь акцент переместился на Китай и Южную Корею. Помогает и Турция, местные компании неплохо торговали во время курортного сезона».

Европейские фирмы тоже закупали российский мех, пытаясь обходить ограничения. Однако чаще искать альтернативные маршруты приходилось отечественным производителям, ведь под санкции подпал ввоз сырья в страну. За рубежом изготовители шуб нередко закупали норку. И после того, как поставки блокировали, игроки рынка опасались дефицита меха, а, как следствие, удорожания продукции и сокращения ассортимента. Впрочем, эту проблему тоже удалось решить, говорит управляющий партнер компании «Русский мех» Василий Константинопольский:

«Российские потребители используют обходные схемы с более лояльными брокерами. Они закупают товар, забирают с аукционов и переоформляют уже на отечественные компании. Иногда обработка меха проходит в Европе, Греции или Турции, а потом уже полуфабрикаты завозятся в Россию».

Но совсем без потерь пройти 2022-й год не удалось. Проблемы возникли на внутреннем рынке: спрос упал на 15%. Собеседники “Ъ FM” признают, что россияне все же пытались избегать дорогих покупок. А шубы как раз прибавили в цене, отмечает исполнительный директор Национальной ассоциации звероводов Надежда Зубкова:

«Стоимость отпускаемого сырья изменилась. После COVID-19 все подорожало. Рост был и на энергоносители, и на корма, и на витамины, и на премиксы. Кроме того, оборудование все импортное, запчасти идут в Россию окольными путями, из-за этого логистика тоже дорогая. У нас стоит импортное оборудование, запчасти идут окольными путями, поэтому и логистика стлал дорогая. Естественно, конечный продукт подорожал где-то на 20-25%».

Зато тех потребителей, которые запланировали обновление гардероба, ценники не отталкивали. Поэтому оборот, как отмечают участники отрасли, остался приблизительно на том же уровне, что и в предыдущие годы. Проблема в том, что легальной была только его половина. Бороться с теневым сегментом должна помочь система маркировки, работающая уже 6,5 лет. Проблема в том, что она слишком обременительна для бизнеса, полагает директор модного дома Raschini Сергей Викулин:

«Весь набор ограничений, связанных с сертификацией, требует, конечно, колоссальной нагрузки на бизнес, а все-таки продажа меха — это в большей степени мелкие предприятия. Поэтому, конечно, они все это распространяют из-под полы».

Комментарий «Честного знака»: «Маркировка шуб была введена еще в 2016 году, это флагманский проект, который стал основой для всей системы "Честный знак". Эксперты предполагали, что этот рынок частично серый, но результаты маркировки превзошли даже самые смелые оценки. 90% рынка было выведено из тени, то есть обеление составило 1000%. И рынок продолжает обеляться. Отметим, что маркировка не связана с сертификацией и не требует финансовых затрат со стороны ритейла».

А вот прогнозы на будущее у игроков рынка совсем не радужные. Они опасаются, что интерес россиян к меховым изделиям будет падать из-за их дороговизны и тренда на более экологичную продукцию.

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