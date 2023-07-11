В Краснодарском крае задержан мужчина по делу об убийстве капитана Ржицкого

В рамках расследования уголовного дела об убийстве начальника отдела по мобилизационной работе Краснодара, капитана второго ранга Станислава Ржицкого 11 июля был задержан мужчина 1959 года рождения. Сейчас он проверяется на причастность к преступлению, сообщает пресс-служба СКР.

В СКР не привели каких-либо других подробностей. Там также не уточнили имя подозреваемого.

Станислава Ржицкого застрелили вчера, 10 июля, утром. По информации Telegram-каналов Baza и Shot, его убили во время утренней пробежки у спорткомплекса «Олимп». Неизвестный выстрелил несколько раз в спину и грудь господина Ржицкого и скрылся. Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что мотивы преступления выясняются.

Станислав Ржицкий с 2013 года командовал подводными лодками «Алроса», с 2016 года — «Краснодар». В июле 2022 года господина Ржицкого внесли в базу «Миротворец» в качестве «непосредственного участника» специальной военной операции на Украине.

Сегодня, 11 июля, глава Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов заявил, что его ведомство не имеет никакого отношения к убийству Станислава Ржицкого. При этом на сайте ГУР был опубликован текст о произошедшем, в котором содержатся ранее неизвестные детали. Как утверждает ведомство, в господина Ржицкого выстрелили семь раз из пистолета Макарова в безлюдном из-за дождя парке, «поэтому нет свидетелей, которые могли бы сообщить детали или узнать нападающего».

Олеся Павленко