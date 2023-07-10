В Краснодаре убит замначальника отдела по мобилизационной работе Станислав Ржицкий

В Краснодаре сегодня утром, 10 июля, был убит 42-летний заместитель начальника городского отдела по мобилизационной работе Станислав Ржицкий. В разные годы он командовал подлодками проекта 636.3 («Алроса», «Краснодар»), капитан второго ранга.
«Заместителя начальника отдела по мобилизационной работе Станислава Ржицкого не стало. По факту его смерти проводят проверку правоохранительные органы»,— сообщили «Ъ» в пресс-службе мэрии Краснодара. Официальной информации от СКР и полиции нет.
По информации Telegram-каналов Baza и Shot, Станислав Ржицкий был убит во время утренней пробежки у спорткомплекса «Олимп». Неизвестный выстрелил несколько раз в спину и грудь жертвы, после чего скрылся. Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что мотивы преступления выясняются.
Станислав Ржицкий окончил Санкт-Петербургский военно-морской институт, командовал подводными лодками «Алроса» с 2013 года, «Краснодар» — с 2016-го. Подлодка «Краснодар» под командованием господина Ржицкого принимала участие в различных боевых операциях.
Так, в мае-июне 2017 года подлодка запускала крылатые ракеты «Калибр» по позициям боевиков «Исламского государства» (признана террористической организацией и запрещена в РФ) в Сирии. В середине июля 2022 года Станислав Ржицкий был внесен в базу «Миротворец» как «непосредственный участник» специальной военной операции на Украине.