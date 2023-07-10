В Краснодаре убит замначальника отдела по мобилизационной работе Станислав Ржицкий

В Краснодаре сегодня утром, 10 июля, был убит 42-летний заместитель начальника городского отдела по мобилизационной работе Станислав Ржицкий. В разные годы он командовал подлодками проекта 636.3 («Алроса», «Краснодар»), капитан второго ранга.

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«Заместителя начальника отдела по мобилизационной работе Станислава Ржицкого не стало. По факту его смерти проводят проверку правоохранительные органы»,— сообщили «Ъ» в пресс-службе мэрии Краснодара. Официальной информации от СКР и полиции нет.

По информации Telegram-каналов Baza и Shot, Станислав Ржицкий был убит во время утренней пробежки у спорткомплекса «Олимп». Неизвестный выстрелил несколько раз в спину и грудь жертвы, после чего скрылся. Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что мотивы преступления выясняются.

Станислав Ржицкий окончил Санкт-Петербургский военно-морской институт, командовал подводными лодками «Алроса» с 2013 года, «Краснодар» — с 2016-го. Подлодка «Краснодар» под командованием господина Ржицкого принимала участие в различных боевых операциях.

Так, в мае-июне 2017 года подлодка запускала крылатые ракеты «Калибр» по позициям боевиков «Исламского государства» (признана террористической организацией и запрещена в РФ) в Сирии. В середине июля 2022 года Станислав Ржицкий был внесен в базу «Миротворец» как «непосредственный участник» специальной военной операции на Украине.

Анна Перова, Краснодар