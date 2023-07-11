Воронежский крематорий из-за санкций заменил итальянские урны для праха на индийские

В воронежский крематорий начали поставлять металлические урны для праха из Индии. До введения санкций там использовались керамические урны из Италии.

Первые индийские урны трех видов прибыли в Воронеж на этой неделе. Как рассказали в АО «Воронежское похоронное бюро», которому принадлежит крематорий, предложение по изделиям в новых условиях практически ничего не потеряло, а в России их производство находится на «хорошем уровне». Урны поставляются в воронежский крематорий из Москвы, Брянска, Екатеринбурга.

Новые изделия из Индии стоят от 20 тыс. руб. Металлические урны используют для хранения дома, в колумбариях, они удобны для транспортировки. По данным похоронного бюро, 50% клиентов воронежского крематория предпочитают деревянные урны, 35% — пластиковые, а 12% — металлические. 3% приобретают керамические или стеклянные изделия.

В конце октября прошлого года крематорий приостановил работу из-за санкций: печи чешского производства Tabo CSВ потребовался ремонт. В начале зимы он возобновил работу.

Сергей Толмачев, Воронеж