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Коммерсантъ FM
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Воронежский крематорий возобновил работу после ремонта печи, которую не могли починить из-за санкций

Воронежский крематорий возобновил работу в штатном режиме, сообщили «Ъ» в пресс-службе ПАО «Воронежское похоронное бюро». С сегодняшнего дня, 5 декабря, возобновлен прием заявок на кремацию и проведение церемоний прощания.

Воронежский крематорий

Воронежский крематорий

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Воронежский крематорий

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Работа крематория была приостановлена 21 октября. На предприятии установлена печь чешского производства Tabo CS, которой потребовался ремонт. В крематории затруднялись прогнозировать сроки его проведения из-за санкций.

«Была произведена замена одного из модулей системы и осуществлен частичный ремонт основной камеры. Работали инженеры и технические специалисты крематория, а также специалисты ООО ''Реново-Сервис'', которое является официальным представителем компании—производителя Tabo CS в России»,— рассказали в похоронном бюро.

Воронежский крематорий работает с января 2020 года. В сентябре издание «Афиша Daily» включило его в топ-20 главных архитектурных объектов России XXI века.

Сергей Толмачев, Воронеж

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