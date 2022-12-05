Воронежский крематорий возобновил работу после ремонта печи, которую не могли починить из-за санкций

Воронежский крематорий возобновил работу в штатном режиме, сообщили «Ъ» в пресс-службе ПАО «Воронежское похоронное бюро». С сегодняшнего дня, 5 декабря, возобновлен прием заявок на кремацию и проведение церемоний прощания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Воронежский крематорий

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Воронежский крематорий

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Работа крематория была приостановлена 21 октября. На предприятии установлена печь чешского производства Tabo CS, которой потребовался ремонт. В крематории затруднялись прогнозировать сроки его проведения из-за санкций.

«Была произведена замена одного из модулей системы и осуществлен частичный ремонт основной камеры. Работали инженеры и технические специалисты крематория, а также специалисты ООО ''Реново-Сервис'', которое является официальным представителем компании—производителя Tabo CS в России»,— рассказали в похоронном бюро.

Воронежский крематорий работает с января 2020 года. В сентябре издание «Афиша Daily» включило его в топ-20 главных архитектурных объектов России XXI века.

Сергей Толмачев, Воронеж