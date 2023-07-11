Расстрел у поста «Каратель»

Перед Верховным судом ДНР предстанут трое украинских морпехов, обвиняемых в убийстве мирного жителя Мариуполя. Мужчину задержали за нарушение комендантского часа, а затем ликвидировали, опасаясь, что он запомнил и может рассказать российским военным об устройстве опорного и командного пунктов. Обвиняемые признали вину.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Sofiia Gatilova / Reuters Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

В главной военной прокуратуре «Ъ» сообщили, что утверждены обвинительные заключения по уголовным делам старших матросов Евгения Вахненко и Владимира Пафицевича, а также старшего лейтенанта Артема Каширина, служивших по контрактам в 3-м взводе 2-й роты 36-й отдельной бригады морской пехоты вооруженных сил Украины (войсковая часть А2802). Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору) и ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением и применение в вооруженном конфликте запрещенных методов).

По данным ГВП, с 1 марта прошлого года 2-я рота морской пехоты, в которой служили обвиняемые, дислоцировалась в поселке Волонтеровка, территориально входящем в состав Ильичевского района Мариуполя. При этом боевая позиция 3-го взвода, которым командовал Артем Каширин, называлась «Каратель».

Ночью 4 марта 2022 года старший матрос Вахненко, по данным СКР, нес охрану и патрулировал прилегающую территорию, а также вел наблюдение за передвижением людей в районе позиций своего взвода.

Около четырех часов ночи на пересечении улицы Пархоменко и Брестского переулка Евгений Вахненко задержал 44-летнего местного жителя, который вышел из дома, нарушив установленный после начала СВО комендантский час.

Несмотря на объяснения мужчины, который был в гражданской одежде, не вооружен и явно не участвовал в военном конфликте, матрос его не отпустил, а доложил об инциденте своему непосредственному командиру Каширину, а тот — руководству батальона. В ответ по рации был получен приказ доставить задержанного на командный пункт батальона, располагавшийся в здании перинатального центра (Металлургическая улица, 31). Сопровождать задержанного вызвался Владимир Пафицевич.

После проведения с мужчиной «фильтрационных мероприятий», говорится в материалах расследования, командир батальона морской пехоты приказал матросу Пафицевичу вернуть задержанного в «Каратель» и ликвидировать, поскольку мужчина видел взводные и ротные боевые позиции и может раскрыть их наступавшим русским.

Около 14 часов того же дня Пафицевич доставил задержанного на боевую позицию и доложил своему командиру Каширину о полученном приказе о ликвидации. Понимая, что задержанный является «представителем гражданского населения», старший лейтенант тем не менее продублировал незаконный приказ командира батальона о ликвидации

Исполнителями преступного приказа, говорится в материалах расследования, были назначены старшие матросы Вахненко и Пафицевич.

В период с 14 до 15 часов того же дня морпехи вывели задержанного на открытый участок местности, расположенный за домом №39 по улице Цветочной. Там Вахненко тяжело ранил жертву выстрелом в спину из автомата, а Пафицевич добил выстрелом в затылок.

В ходе следствия, которое велось под контролем военной прокуратуры объединенной группировки войск и сил в Донбассе, фигуранты признали свою вину. Впоследствии их уголовные дела разделили, и в итоге матросов и их командира будут судить в Верховном суде ДНР отдельно.

Николай Сергеев