Постовой стрелял во всех, кто движется

«Ъ» стали известны некоторые подробности первого уголовного дела о массовых убийствах жителей Мариуполя, обвинение по которому утвердила прокуратура ДНР. Перед судом по обвинению в убийстве 14 человек предстанет морской пехотинец ВСУ Валентин Василенко. Преступления, в которых сознался морпех, он совершил, находясь на посту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Прокуратура направила в Верховный суд ДНР уголовное дело в отношении 23-летнего военнослужащего 501-го отдельного батальона морской пехоты вооруженных сил Украины Валентина Василенко. Оператор противотанкового ракетного комплекса обвиняется СКР в совершении преступлений, предусмотренных п. «а», п. «ж», п. «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой по мотивам политической, идеологической ненависти) и ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны).

Из материалов уголовного дела следует, что Валентин Василенко был профессиональным военнослужащим, а не гражданским, мобилизованным в ВСУ. В морской пехоте он служил с 2018 года по контракту, а после начала российской спецоперации вместе с другими бойцами 501-го батальона получил приказ занять позиции в районе завода Ильича, на котором базировались морпехи.

Вменяемые следствием преступления Василенко совершил, находясь на посту на улице Мамина-Сибиряка. 21 марта 2022 года, согласно показаниям самого же морпеха, он увидел на улице группу из шести мужчин в темной одежде со светоотражающими полосками, которая двигалась в его направлении со стороны храма святой княгини Ольги. Рядом находятся лесопосадка и остановки общественного транспорта, поэтому Валентин Василенко точно не знал, откуда шли незнакомцы.

Связавшись по рации с командиром своего взвода, морпех доложил о мужчинах. В ответ ему, по словам самого обвиняемого, приказали действовать по ситуации.

Как утверждает военный, он попытался остановить мужчин, а поскольку они якобы не подчинились, открыл огонь на поражение.

Все шестеро были убиты. Оружия у них не было.

23 марта история фактически повторилась. На этот раз внимание Василенко привлек белый микроавтобус, следовавший по мосту рядом с его постом. Морпех доложил о машине командованию, получив привычный приказ. По версии самого Василенко, огонь из автомата Калашникова он открыл после того, как водитель не отреагировал на его жест, означавший остановиться. Открыв дверь изрешеченного пулями минивэна, Василенко обнаружил в нем тела шести безоружных мужчин, женщины и ребенка.

По данным «Ъ», свою вину Василенко полностью признал. А свои действия подтвердил в ходе следственного эксперимента.

Правда, следствие считает, что массовые убийства морпех совершал, действуя по приказу своего командования, которое рассчитывало таким образом посеять панику и страх среди мирного населения. При этом по версии следствия, огонь открывался без предупреждения.

Жертвами морпеха, сообщников которого еще предстоит установить, стали люди, спасавшиеся от боевых действий. Сам военный и его командование, говорится в материалах, знали, что имеют дело гражданскими лицами, не представляющими для них никакой опасности.

Обвиняемому по совокупности преступлений грозит пожизненный срок.

Николай Сергеев