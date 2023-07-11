AFP: первые французские дальнобойные ракеты уже поставлены на Украину

Франция уже поставила первую партию ракет дальнего радиуса действия Scalp на Украину, сообщил AFP источник в военной сфере. Ранее сегодня, 11 июля, о передаче дальнобойных ракет Украине объявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ракета SCALP-EG

Фото: Simon Dawson / Bloomberg / Getty Images Ракета SCALP-EG

Фото: Simon Dawson / Bloomberg / Getty Images

Ракета SCALP-EG — Scalp — это французская версия британской ракеты Storm Shadow, уже имеющейся у украинской армии. Ракета разработана в 1990-х компаниями Matra и British Aerospace, а затем производилась компанией MBDA в двух вариантах: Scalp для Франции и Storm Shadow для британцев. Она имеет скорость более 1000 км/ч (0,80 Маха) и способна поражать цели на расстоянии до 500 км. Ракеты этих типов уже поставлялись на экспорт, но в варианте с уменьшением дальности. Storm Shadow был интегрирован в многоцелевой истребитель четвертого поколения Eurofighter Typhoon.

«Первые ракеты были поставлены, когда президент объявил об этом»,— сказал агентству источник.

Кремль решение Франции поставить Вооруженным силам Украины ракеты назвал ошибкой. «Еще только предстоит прояснить, о каком радиусе поражения идет речь. Это решение ошибочное и чревато последствиями для украинской стороны. Ракеты не повлияют на ход СВО, а лишь утяжелят участь киевского режима»,— заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

В мае Великобритания передала ВСУ крылатые ракеты Storm Shadow с радиусом поражения 250 км. Госсекретарь США Энтони Блинкен говорил, что поставки британских дальнобойных ракет Украине отвечают ее нуждам. При этом сам Вашингтон не намерен поставлять Киеву дальнобойные ракеты ATACMS.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в материале «Ъ».

Эрдни Кагалтынов