Летучий Немец

Новый спектакль Мило Рау — не дебют режиссера—активиста в оперном жанре, но все равно его имя на афише «Немецкой оперы» смотрелось вызывающе: без ясного понимания, как высказаться на тему актуальной «новостной» повестки, этот постановщик за режиссерский столик не садится. Ясно было, что просто разбираться с романтической сказкой о моряке, которому раз в семь лет разрешается сойти на берег, Рау не интересно. Ему хочется нажимать на болевые точки. Неудивительно, что в связи с Рихардом Вагнером он первым (как выяснилось, в общем-то и последним) делом вспомнил про антисемитские взгляды композитора — и от них дорогу к нынешнему состоянию дел на Ближнем Востоке уже можно было считать предрешенной. Но все-таки то, каким именно образом Рау употребил «Летучего голландца», вызывает оторопь.