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Коммерсантъ FM
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Песков: Турцию не хотят видеть в ЕС, в Анкаре не должны носить розовые очки

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что, по его мнению, Евросоюз не хочет видеть Турцию в составе блока. Он призвал руководство Турции «не носить розовые очки» на этот счет.

«Если называть вещи своими именами, Турцию никто не хочет видеть в Европе, я имею в виду европейцев. И здесь наши турецкие партнеры тоже, наверное, не должны носить розовые очки»,— сообщил господин Песков в ходе конференц-колла. Он подчеркнул, что убежден в отсутствии у ЕС планов по интеграции Турции в состав объединения.

Накануне турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара готова уже в самое ближайшее время согласовать вопрос о вступлении Швеции в состав НАТО, но в обмен хочет активизации процесса вступления страны в Евросоюз. В НАТО и ЕС в ответ заявили, что желание господина Эрдогана увязать эти два процесса неуместно.

Турция подала заявку на членство в ЕС в 1987 году, статус кандидата получила в 1999 году. Переговоры о вступлении начались только в 2005 году. Обсуждение вопроса осложняется в том числе из-за ряда турецких законов, которые, согласно позиции Евросоюза, нарушают свободу слова.

Александр Кислов

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