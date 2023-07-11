Правила подверглись инспекции

С 11 июля сотрудникам ГИБДД запретят брать в руки смартфоны водителей. Это следует из нового Порядка надзора за дорожным движением, который утвердило МВД. Теперь автолюбителям нельзя будет передавать инспекторам не только деньги и ценные бумаги, но и мобильный телефон. Кроме того, правоохранители смогут требовать от водителей выйти из машины при пьяном вождении и прекращать поездку при неработающих в темноте фарах или неисправных тормозах.

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Еще одно положение в приказе — в случае аварии сотрудники ГИБДД обязаны сообщать близким родственникам информацию о больницах, куда отвезли пострадавших. Большинство этих норм уже прописаны в законе «О полиции», теперь их систематизировали в новом документе, отметил директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев:

«Тема не нова, она обсуждалась давно, три года точно. Прежний регламент устарел, он не учитывал всех нововведений. Вместе с тем приказ МВД в полной мере тоже вряд ли вместит все то новое, что появляется, но тем не менее он будет в помощь сотрудникам.

Запрет для инспекторов ГИБДД забирать у водителей телефон существовал и прежде, правда, только во внутренних документах. Сейчас ничего, по большому счету, не изменится. Вероятно, в данном случае это сделано для того, чтобы заявить о борьбе с коррупцией».

Тем не менее в приказе есть новшество, касающееся скрытого патрулирования. Теперь сотрудники инспекции под видом обычных водителей будут фиксировать нарушения на видео, пишет ТАСС. Ранее они могли выписывать штраф без подобных доказательств.

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин считает, что систему скрытого надзора давно надо было усовершенствовать:

«Раньше считалось, что любое слово сотрудника полиции — это непогрешимое доказательство и основание для того, чтобы выписать штраф. Но сразу же возникли прецеденты оспаривания таких протоколов.

Сейчас решили, что необходимо подтверждать заявления правоохранителей какими-то материалами технического характера, например, видео, которое докажет, что нарушение действительно имело место.

Мы считаем, что это правильный подход. Любое событие на дороге должно фиксироваться документально. Но просто видеозапись с телефона в данном случае мне представляется недостаточной.

Например, система "Помощник Москвы" позволяет без особых сложностей фальсифицировать любые материалы. Так что мы надеемся, что будут использоваться исключительно поверенные устройства, которые не допускают возможности вмешательства сотрудника, удаления материалов, они должны мгновенно дублироваться не только инспектору в служебной машине, но и какому-то специальному контрольному подразделению».

Впервые эксперимент со скрытым патрулированием ГИБДД начала в 2016 году. Власти считают, что такая система — эффективный способ заставить водителей соблюдать ПДД. Как сообщала столичная Госавтоинспекция, с середины июня по конец июля 2021 года скрытый надзор выявил более 1,5 тыс. нарушений.

Между тем автоюрист Сергей Радько убежден, что подобное патрулирование точно не улучшает ситуацию на дорогах:

«Автомобиль, который не имеет спецраскраски, не привлекает внимания, водители могут не воспринимать как полицейский, а потому некоторые нарушения будут, конечно, совершаться дальше.

В целом такая система эффективной не будет, потому что очень много таких экипажей на дорогах не появится. Это в принципе невозможно. И самое главное — она не будет играть на профилактику, потому что если машина не имеет ни маячков, ни раскраски, то она самим присутствием нисколько никого не дисциплинирует».

Еще одна поправка довольно жестко регламентирует поведение инспекторов. Раньше они должны были только воздерживаться от высказываний и действий дискриминационного характера, например, тех, что касаются пола, возраста, расы, национальности и языка. То же самое касалось гражданства, социального, имущественного или семейного положения, политических или религиозных предпочтений. Теперь подобные действия и высказывания категорически запрещены.

Также с 11 июля вступает в силу приказ МВД, который запрещает уклонистам садиться за руль. Также те, кто игнорирует повестки в военкомат не смогут сдавать экзамен на водительское удостоверение и получать права взамен истекших.

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Мария Широкова