Инспекторам подобрали нужные слова

11 июля в силу вступает приказ МВД, регламентирующий новый порядок надзора сотрудников ДПС за дорожным движением. Это своего рода служебная инструкция, которая описывает правила общения инспекторов с водителями. Документ устанавливает новые ограничения для работников ГИБДД: теперь им запрещено брать из рук водителей не только деньги и ценные бумаги, но и мобильный телефон. Кроме того, новая формулировка не оставляет сомнений в праве инспектора остановить машину для проверки документов без каких-либо дополнительных оснований.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Во вторник вступает в силу приказ МВД №264 («Порядок осуществления надзора за соблюдением участниками дорожного движения требований законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения»), который идет на смену административному регламенту 2017 года.

Из текста нового приказа можно сделать вывод о том, что полиция при подготовке пыталась исключить различные конфликтные и спорные ситуации на дорогах. До сих пор, например, инспектору должностной инструкцией запрещалось брать у водителя из рук вместе с документами деньги, ценные бумаги и иные «предметы». Теперь нельзя «пользоваться средствами связи участников движения, за исключением случаев, не терпящих отлагательства». Официально МВД данную новеллу не поясняло, но в сети описаны многочисленные случаи, когда нарушители настойчиво просят инспектора взять мобильный телефон, чтобы поговорить с неким родственником или «другом» из силовых структур для «решения вопроса». Отныне инспекторы, не желающие ни с кем разговаривать, могут сослаться на норму приказа. Напомним, все действия сотрудников фиксируются на видеорегистратор — невыполнение порядка чревато для них санкциями.

Порой водители при проверках требуют от инспекторов показать документы о проведении рейдов, послуживших основанием для остановки (к примеру, рейда по проверке пьяных на дорогах). В новом регламенте уточнено: автомобилист вправе ознакомиться с документами, «содержащими информацию ограниченного распространения», в подразделении ГИБДД или в отделении полиции. На месте сотрудник предоставлять эти данные не обязан.

В регламенте также записана обязанность полицейских в случае ДТП сообщать близким родственникам жертв аварий информацию о больницах, куда направили пострадавших в аварии. Эта норма уже записана в законе о полиции, теперь ее продублировали в регламенте. Прежде сотрудникам при разговоре с водителями предписывалось «воздерживаться» от «любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, имущественного или семейного положения, политических или религиозных предпочтений», теперь это прямо «запрещено».

Старый регламент запрещал движение авто в случае, если инспектор обнаружил неисправности тормозов, рулевого управления, неработающие фары ночью или сломанные стеклоочистители во время осадков. Теперь сотрудник ДПС «вправе потребовать от водителя прекратить движение транспортного средства до устранения соответствующих неисправностей», при этом стоянка авто во время ремонта не должна создавать угрозу безопасности движения. Если возникли более мелкие неисправности, то водитель обязан устранить их на месте или следовать к месту ремонта «с соблюдением необходимых мер предосторожности».

Приказ №264 сохраняет за ГИБДД возможность вести так называемый скрытый надзор за движением — речь идет об инспекторах, несущих дежурство на авто без цветографической схемы. На одном из этапов разработки приказа ведомство хотело разрешить таким сотрудникам составлять протоколы, но в итоге от идеи отказалось (причины неизвестны). Сотрудники на «гражданских» машинах, как и раньше, будут следить за движением, фиксировать нарушения с помощью камер (при выездах на встречную полосу, проездах пешеходных переходов и т. д.) и передавать данные наряду ДПС на служебной машине, который уже остановит и «оформит» нарушителя.

Новых прав инспекторам порядок не предоставляет, а лишь расшифровывает для полицейских и водителей некоторые процедуры, описанные в законах, чтобы исключить конфликтные ситуации, обращает внимание капитан ГИБДД в отставке, основатель общественного проекта «Подслушано у ДПС» Валентин Ильинов. «К примеру, в старом приказе из-за формулировок до конца не было понятно, может ли инспектор остановить машину только для проверки документов, не имея на это никаких дополнительных оснований,— пояснил он “Ъ”.— Теперь этот момент четко урегулирован: сомнений нет, такое право есть. То же самое — с отстранением от управления» Эта мера обеспечения, напомним, применяется при пьяном вождении, управлении без прав, при других грубых нарушениях ПДД. Она упоминается в КоАП, говорит господин Ильинов, но нигде не расшифровано, как ее выполнять на практике. «Многие инспекторы сомневались — новый приказ этот вопрос также снял,— пояснил эксперт.— Теперь при отстранении от управления инспектор вправе требовать от водителя выйти из машины, а в случае неподчинения — оформить материалы по ст. 19.3 КоАП "Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции"».

Уклонисты от призыва не смогут водить машину 11 июля также вступает в силу приказ МВД №426 от 21 июня 2023 года о порядке ограничения прав военнообязанных на управление автомобилем. Гражданин, не явившийся в военкомат в течение 20 суток со дня получения повестки, лишается права управлять транспортным средством, получать и менять водительское удостоверение. Напомним, что в апреле президент Владимир Путин подписал закон о введении единого реестра военнообязанных. Со дня получения повестки из военкомата (как в электронном, так и в бумажном виде) гражданин будет ограничен в получении банковских кредитов, в выезде из России, в пользовании транспортом и регистрации его в органах ГИБДД. Единый реестр воинского учета заработает к осеннему призыву, заявлял ранее глава Минцифры Максут Шадаев. В течение суток после формирования повестки в реестре информация об ограничениях на управление автомобилем вносится в федеральную информационную систему Госавтоинспекции, доступ к которой есть у всех сотрудников ГИБДД. Отметим, что действующим КоАП (ст. 12.7) предусмотрены санкции в случаях, если у водителя вообще нет прав или он лишен их по решению суда,— отдельное наказание за езду с «ограниченными» правами отсутствует. Каким образом будут наказывать уклонистов-автомобилистов, неизвестно, пояснений от властей не поступало. Наложенное полицией ограничение может быть отменено только после внесения изменений в реестре воинского учета. Поводом для отмены помимо явки в военкомат станет также удовлетворенная жалоба автомобилиста, которому удастся доказать, что не обязан исполнять требование о явке. Иван Тяжлов

Иван Буранов