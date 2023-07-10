ГАТИ сообщила новые даты июльских перекрытий дорог в Петербурге

С 11 и 12 июля в Санкт-Петербурге вступят в силу ряд новых ограничений на дорогах, связанных с ремонтными работами. График ограничений опубликовала Государственная административно-техническая инспекция города (ГАТИ).

Так, на одни сутки полностью закроются для транспорта Клочков переулок и улица Джона Рида возле пересечений с улицей Коллонтай. С 11 по 13 июля также перекроют участок Выборгской набережной от Малого Сампсониевского проспекта до улицы Фокина. С 12 по 15 числа закрывается съезд с улицы Академика Крылова на Приморский проспект.

Частично перекрыты с 11 июля будут также Выборгская набережная на участке от Малого Сампсониевского проспекта до улицы Фокина (до 14 июля), улица Седова от площади Бехтерева до улицы Дудко (до 18 июля) и перекресток Коломяжского проспекта и аллеи Котельникова (до 19 июля). 12 июля на сутки сужается проспект Стачек транспорта на с улицей Трефолева с закрытием сквозного проезда по улице Трефолева и набережная реки Крестовки от проспекта Динамо до 2-й Березовой аллеи.

Также с 11 по 13 июля в связи прокладкой газопровода ограничивается движение у дома № 3 по Рабочей улице в муниципальном округе Горелово.

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