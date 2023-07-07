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«Мирра Андреева по-взрослому разбирается с серьезными соперницами»

Владимир Осипов — о перспективных российских теннисистах на Wimbledon

Первые два круга Wimbledon серьезно сократили ряды российских теннисистов. Не смогла выйти в следующий круг 12-я ракетка мира Вероника Кудерметова. Также покинет Лондон Аслан Карацев, который уступил соотечественнику Андрею Рублеву в четырех сетах. Вместе с последним борьбу за титул, вероятно, продолжит первая ракетка России Даниил Медведев. Он почти обыграл француза Адриана Маннарино. Матч прервали из-за плохого освещения, к этому моменту россиянин выигрывал по сетам 2:0. Кроме того, несмотря на победы в Лондоне, в тени звезд находится юная россиянка Мирра Андреева. Спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов уверен, что это ненадолго.

Фото: Andrew Couldridge, Reuters

Фото: Andrew Couldridge, Reuters

Скандалы с дикими очередями и беспомощностью службы безопасности в Лондоне в первые дни отодвинули теннис на второй план. А история о том, как датский теннисист Хольгер Руне не смог попасть в туалет, потому что секьюрити не открыли ему дверь в важное помещение, вообще стала видеоанекдотом, облетевшим все телеканалы и спортивные порталы.

Матч Медведева с Маннарино во втором круге Wimbledon перенесли на 7 июля из-за наступления темноты

К тому же дождь, который постоянно прерывал матчи турнира, привел к небольшому хаосу, и вместо позитивных сюжетов о клубнике со сливками и яркой картинки с изумрудно-зелеными кортами болельщики наблюдали сюжеты о безумствах стихии и неистовстве активистов экодвижения, которые засыпали траву конфетти. Но в промежутках между всеми этими событиями в теннис, к счастью, все-таки играли и даже как-то (о, чудо!) не вспоминали о политике. Хотя, уверен, в ближайшем будущем это упущение исправят.

Но что касается теннисных баталий, на кортах Лондона, как до этого и Парижа, вновь уверенно играет Мирра Андреева, которой всего 16 лет. Светловолосый ангелочек по-взрослому разбирается с серьезными соперницами. Например, во втором круге Wimbledon она отправила домой 11-ю ракетку мира — чешскую спортсменку Барбару Крейчикову.

Причем сама Мирра о таких победах рассказывает пока еще по-детски наивно: «Честно сказать, я просто играю. Играю по ситуации — как сложится. Я просто стараюсь выиграть один мяч, потом следующий, следующий — вот так, наверное, складываются все мои матчи».

Мирра Андреева выиграла два матча на Wimbledon в течение 18 часов и вошла в первую сотню мирового рейтинга

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Да, сейчас на Wimbledon победу над Крейчиковой назвать полноценной нельзя. Чешская теннисистка была травмирована, и матч завершился досрочно, но талантов Андреевой это никак не умаляет, и, вполне возможно, Мирра — будущая звезда, считает теннисный обозреватель “Ъ” Евгений Федяков:

«Шансы на то, чтобы стать звездой нашего тенниса, у Мирры Андреевой, безусловно, есть. Но для этого нужна грамотная подготовка, адекватная собственная реакция на все происходящее. И, конечно же, очень важно, чтобы рядом с Андреевой находились люди, которые помогали бы ей преодолевать проблемы, связанные с медными трубами».

Рублев вышел в третий круг Уимблдона

К счастью, перспективы российского женского тенниса — это не только Мирра Андреева. В ближайшие годы нас ждет достаточно серьезный прорыв в этом направлении, рассказал “Ъ FM” заслуженный тренер России Борис Собкин:

«Если говорить про женский теннис, то тут у нас перспективы очень хорошие. Я имею в виду глубокие перспективы — не те, которые уже на поверхности. Та же Андреева младшая, Алина Корнеева. Еще есть пара девочек молоденьких, 15 и 16-летних, которые реально могут довольно быстро войти в элиту. Что касается мальчишек, то с ними не все так весело».

В третьем круге Wimbledon 16-летняя Мирра Андреева встретится с россиянкой Анастасией Потаповой, которой сейчас 22 года. Кто знает, может быть, через несколько лет недавние юниорки будут проводить очные поединки на значительно более поздних стадиях турниров Большого шлема. И, надеюсь, к тому моменту для этого им ничего не придется подписывать.

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