Forbes: Минфин согласовал увеличение сроков для получения льгот по новым ИИС

Индивидуальные инвестиционные счета (ИИС) третьего типа, необходимые для получения налоговых льгот, в первые три года после их введения будут действовать в течение пяти лет. Эти условия были согласованы на совещании Минфина с участниками фондового рынка в июне, сообщает Forbes со ссылкой на источники.

По данным издания, после первых трех лет предполагается ежегодно увеличивать срок действия ИИС третьего типа на год или больше — в зависимости от того, насколько этот механизм будет популярен. Эти договоренности должны обсудить в Госдуме, дата пока не назначена, уточнили собеседники Forbes.

В пресс-службе Минфина сказали, что «сейчас и так рассматривается такой подход: начиная с пяти лет, затем — поэтапно, ежегодно — увеличивать его до десяти лет». Детали совещания министерство не стало комментировать. В Центробанке заявили, что окончательный подход к порядку увеличения минимального срока ведения ИИС третьего типа определят при доработке законопроекта.

Система ИИС работает с 2015 года. Счет для физлица может открыть брокер или доверительный управляющий. Для счетов первого типа предусмотрен налоговый вычет — 13% ежегодно на сумму взноса не более 400 тыс. руб. Таким образом, ежегодно инвестор может получить 52 тыс. руб. налогового вычета, предельная сумма взноса — 1 млн руб. в год. Для счетов второго типа при выводе средств (не раньше чем через три года после открытия) предусмотрено освобождение от уплаты налога на полученные доходы.

С января 2024 года россияне смогут открывать новые счета без ограничений на вносимые суммы, но при условии отсутствия действующих счетов первого и второго типов. Открывать первые два типа ИИС с 2024 года станет нельзя, открытые ранее продолжат работать. В июне Госдума отклонила законопроект о страховании средств на ИИС.

Лаура Кеффер