Госдума отклонила законопроект о страховании средств на ИИС

Госдума во втором чтении отклонила законопроект, который вводит страхование средств граждан на индивидуальных инвестиционных счетах (ИИС). Ведомства не смогли сформировать единую позицию при принятии законопроекта, разработанного еще в 2017 году. В итоге его согласование документа затянулось, и его признали нецелесообразным.

«В ходе работы над законопроектом выработать единую согласованную позицию по вышеуказанным вопросам, а также устранению основных замечаний, полученных комитетом к тексту законопроекта, не удалось. Учитывая срок работы над законопроектом и отсутствие согласованной позиции по основным положениям законопроекта, комитет полагает, что принятие рассматриваемого законопроекта нецелесообразно»,— говорится в отзыве комитета по финансовому рынку.

Однако, как сообщил ответственный комитет, Минфин подготовил законопроект, устанавливающий новые правила регулирования индивидуальных инвестиционных счетов.

Отклоненный законопроект предлагал установить предельную сумму выплаты при лишении брокера лицензии на уровне 1,4 млн руб. Предполагалось, что источниками финансирования фонда страхования инвестиций станут взносы профессиональных участников рынка ценных бумаг — аккумулировать эти средства должно было Агентство по страхованию вкладов.

Центробанк поддержал идею страхования средств физлиц на индивидуальных инвестиционных счетах, но высказался против их включения в систему Агентства по страхованию вкладов. Во время обсуждения документа рабочей группы при Госдуме депутаты обратили внимание на добровольные, а не обязательные отчисления брокеров в систему. В итоге принятие законопроекта затянулось.

Система индивидуальных инвестиционных счетов работает с 2015 года. Счет для физлица может открыть брокер или доверительный управляющий. Для счетов первого типа предусмотрен налоговый вычет 13% ежегодно на сумму взноса не более 400 тыс. рублей. Таким образом, ежегодно инвестор может получить 52 тыс. руб. налогового вычета. Предельная сумма взноса — 1 млн руб. в год.

Для счетов второго типа при выводе средств (не раньше, чем через три года после открытия) предусмотрено освобождение от уплаты налога на полученные доходы.

Анастасия Ларина