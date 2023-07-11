СМИ: Байден встретится с Зеленским на полях саммита НАТО

Президент США Джо Байден проведет двустороннюю встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Литве, где проходит саммит лидеров НАТО, сообщил Reuters неназванный американский чиновник. Эту же информацию приводит Politico. По данным источников издания, сегодня, 11 июля, господин Байден также встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Двухдневный саммит НАТО стартует сегодня. Господин Зеленский 30 сентября 2022 года подал заявку на вступление Украины в альянс в ускоренном порядке. Ожидается, что эта тема будет ключевой на предстоящем саммите. 10 июля глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил, что НАТО согласилось принять Украину по упрощенной процедуре. Bild сообщал, что США и Германия выступают против принятия Украины в альянс.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в материале «Ъ».

Лаура Кеффер