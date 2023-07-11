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Коммерсантъ FM
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Задержан второй напавший на мужчину из-за ирокеза в Подмосковье

В Калужской области задержали второго подозреваемого в нападении на мужчину из-за ирокеза в подмосковной Электростали, сообщило МВД. По его данным, предполагаемый преступник задержан в Обнинске, какие-либо детали о нем не приводятся.

9 июля в Электростали двое мужчин избили 19-летнего Юрия Маркова и сняли с его головы скальп из-за ирокеза. Прохожие оказали пострадавшему первую помощь, молодого человека доставили в больницу. Вчера, 10 июля, один из нападавших был задержан, им оказался житель Коми 1999 года рождения.

Лаура Кеффер

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