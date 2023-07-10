В подмосковной Электростали молодому человеку сняли скальп из-за ирокеза

В подмосковной Электростали 9 июля двое мужчин избили 19-летнего Юрия Маркова и сняли с его головы скальп из-за ирокеза. Сегодня, 10 июля, один из нападавших был задержан, второго разыскивает полиция.

Как сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости», инцидент произошел вечером у магазина «Красное и белое» на Спортивной улице. Двое мужчин избили молодого человека из-за зеленых волос, срезали их с головы и скрылись. Прохожие оказали пострадавшему первую помощь, позже его доставили в больницу.

В подмосковном управлении МВД сегодня сообщили, что один из нападавших задержан. Им оказался житель Коми 1999 года рождения. Сейчас полицейские разыскивают второго нападавшего.

Олеся Павленко