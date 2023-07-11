ФБР помогало СБУ удалять пророссийские аккаунты из соцсетей

Федеральное бюро безопасности сотрудничало со Службой безопасности Украины (СБУ) для блокировки в соцсетях аккаунтов, которые, по мнению Киева, содержали «российскую дезинформацию». Об этом говорится в докладе юридического комитета Палаты представителей Конгресса США. Утверждается, что из-за отсутствия должной проверки удалялись аккаунты, которые не имели отношения к дезинформации.

Доклад был подготовлен в рамках расследования о цензуре в соцсетях со стороны американской администрации. Как передает CNN, конгрессмены обвиняют ФБР в том, что оно не проводило должную проверку информации от СБУ и передавало список аккаунтов соцсетям.

Комитет проанализировал некоторые запросы, которые направлялись компаниям Meta (владелец Facebook и Instagram, признан экстремистским и запрещен в РФ) и Alphabet (Google и YouTube). Утверждается, что из-за подхода ФБР к вопросу были заблокированы аккаунты, которые не имели отношения к распространению «российской дезинформации». Среди них — верифицированная русскоязычная учетная запись Госдепа США, а также каналы, которые критиковали действия России.

Федеральный суд Луизианы ранее в июле пришел к выводу, что власти США слишком часто и агрессивно обращаются к операторам социальных сетей, требуя отредактировать или удалить контент, который они считают неправомерным. Суд ограничил право властей вмешиваться в работу соцсетей.

Леонид Уварчев