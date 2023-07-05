Федеральный суд США ограничил право властей вмешиваться в работу соцсетей

Федеральный суд Луизианы пришел к выводу, что власти США слишком часто и агрессивно обращаются к операторам социальных сетей, требуя отредактировать или удалить контент, который они считают неправомерным. По мнению судьи Терри Даути, некоторые ведомства и спецслужбы зашли слишком далеко, пытаясь заставить социальные сети удалять или редактировать сообщения пользователей, которые могли, по мнению представителей власти, негативно сказаться на борьбе с распространением COVID-19 и на выборах в стране.

Исходя из этого, судья постановил, что представители власти не имеют права обращаться к операторам социальных сетей «с целью побуждения, подбадривания, давления или побуждения каким-либо образом к удалению, стиранию, подавлению или сокращению контента», который никак не нарушает свободу слова, защищенную Первой поправкой Конституции США.

Иск к администрации Джо Байдена был подан генеральными прокурорами штатов Луизиана и Миссури, которые представляют Республиканскую партию. Ее представители, включая бывшего президента страны Дональда Трампа, регулярно обвиняют социальные сети в удалении контента, который отражает точку зрения сторонников партии. «Если утверждения, выдвинутые истцами, верны, то настоящее дело, возможно, связано с самой массированной атакой на свободу слова в истории Соединенных Штатов,— заявил судья.— Истцы, вероятно, смогут доказать, что правительство использовало свою власть, чтобы заставить оппозицию замолчать».

При этом в постановлении говорится, что правительство по-прежнему может уведомлять платформы о публикациях, в которых подробно описываются преступления, угрозы национальной безопасности или попытки иностранных государств повлиять на выборы в США.

Администрация президента имеет право обжаловать это решение суда. «Мы по-прежнему придерживаемся мнения, что операторы социальных сетей несут огромную ответственность за то, чтобы учитывать влияние, которое их платформы оказывают на американский народ, но имеют право принимать самостоятельные решения в отношении информации, которая там представлена»,— говорится в заявлении Белого дома.

Кирилл Сарханянц