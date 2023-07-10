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Коммерсантъ FM
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После разрушения Каховской ГЭС остаются подтопленными дома в Алешках и Голой Пристани

Дома и объекты жизнеобеспечения остаются частично подтопленными в Алешках и Голой Пристани в Херсонской области, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. В Новой Каховке за месяц практически везде откачали воду, осушили дома.

Господин Хуснуллин съездил с рабочим визитом в Херсонскую область. Он позитивно оценил ситуацию в Новой Каховке и отметил, что «по факту осталось привести в порядок одну скважину». В Алешках и Голой Пристани воду продолжают откачивать насосами, «освобождая канализационные станции и скважины».

«В целом на всей территории ЧС проводится тотальная дезинфекция осушенных территорий, люди и домашние животные вакцинируются от инфекционных заболеваний»,— написал господин Хуснуллин в Telegram.

Вице-премьер также посетил набережную в Скадовске и счел, что город «вполне может вернуть себе статус курортного». Он пообещал его благоустройство.

Каховская ГЭС была разрушена 6 июня. Вода затопила населенные пункты по обе стороны Днепра, левый берег контролируют российские войска, правый — украинские. На подконтрольной России территории пострадали 139 человек, 53 — погибли. Москва и Киев обвиняют друг друга в подрыве ГЭС.

Леонид Уварчев

Последствия прорыва Каховской ГЭС

Последствия прорыва Каховской ГЭС

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