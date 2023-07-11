К золоту отнеслись с полным безличием

Сбербанк предложил корпоративным клиентам улучшенные условия для приобретения безналичного золота на обезличенные металлические счета (ОМС), которые будут действовать до конца лета. На фоне заметного интереса граждан к ОМС юрлица в последнее время продавали золото со своих счетов, и, по мнению экспертов, предложение Сбербанка призвано вернуть их в инструмент. Другие банки также стараются привлечь деньги корпоративных клиентов на ОМС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Сбербанк объявил о запуске спецпредложения на операции с золотом по счетам в драгоценных металлах для юрлиц, которое будет действовать до конца лета. При покупке и продаже от 100 граммов обезличенного золота в интернет-банке курс будет приближен к официальному учетному курсу Банка России.

Как отмечает директор департамента глобальных рынков Сбербанка Александр Зозуля, ОМС избавляет корпоративных клиентов от издержек, связанных с хранением физического металла. При этом в банке отметили, что, как правило, «корпоративные клиенты используют вложения в золото для диверсификации своих инвестиционных портфелей».

Банк не раскрывает котировки. Согласно данным ЦБ, учетные цены на золото 10 июля составляли 5655 руб./г. С начала года они выросли на 35%. Курс продажи золота у Сбербанка 10 июля в рабочие часы колебался в диапазоне 5780–5870 руб./г, то есть надбавка составляла 2,2–3,8% к учетной цене Банка России. Цена выкупа драгметалла составляла 5356–5486 руб./г, то есть предполагала скидку в 3–5,3%.

В Альфа-банке называют спрос корпоративных клиентов на обезличенное золото существенным, утверждая, что идет приток новых денег. «Корпоративные клиенты — это большие суммы, то есть мгновенное влияние на финансовый результат»,— пояснили в банке. В ПСБ готовятся к запуску аналогичного продукта и «выстраивают соответствующую инфраструктуру». В ВТБ говорят, что недавно запустили функционал по заключению сделок для владельцев обезличенных металлических счетов сегментов МСБ.

По данным отчетности банков, раскрытым на сайте Банка России в период с 1 февраля 2022 по 1 июня 2023 года, суммарные остатки на обезличенных металлических счетах кредитных организаций снизились почти на 14 тонн (см. “Ъ” от 6 июля). В пересчете на физическое золото они составили около 70 тонн (без учета ПСБ и ряда других банков). Согласно расчетам “Ъ”, наибольший объем золота хранится на счетах Сбербанка (53,8 тонны), ВТБ (7,8 тонны), Совкомбанка (более 2 тонн).

Эксперты отмечают, что снижение остатков золота на ОМС в подавляющем большинстве случаев было связано именно с сокращением обязательств перед юрлицами. Сами банки отмечали существенный рост интереса к золоту, в том числе и в обезличенном виде, со стороны населения как в 2022 году, так и в начале 2023-го (см. “Ъ” от 30 мая).

В частности, в Сбербанке было открыто 380 тыс. счетов, на треть больше, чем в 2021 году, в ВТБ счета открыли в 1,8 раза больше клиентов, чем в 2021 году, в ПСБ количество открытых счетов выросло в четыре раза.

По мнению участников рынка, новая акция Сбербанка направлена на возврат широкого круга корпоративных клиентов. Как пояснила директор департамента драгоценных металлов Реалист-банка Ольга Аникейчик, сейчас закупочные цены на физическое золото в рублях у банков существенно выше, чем в прошлом году. «Вопрос в дисконтах, которые существенны и складываются не только из комиссий банков, но и накладных расходов при реализации, в том числе на экспорт»,— говорит она.

Но в данном случае, по словам эксперта, речь идет о торговле безналичным золотом с помощью обезличенных металлических счетов, которые могут быть интересны банкам с точки зрения расширения и диверсификации услуг.

Гендиректор Ассоциации ювелиров Вадим Серов отметил, что инвестиционная программа Сбербанка непосредственно к ювелирной отрасли отношения не имеет, однако «в целом в период высокой волатильности предложение действительно может быть интересным для ряда компаний».

Максим Буйлов