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Коммерсантъ FM
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К золоту отнеслись с полным безличием

Банки расширяют предложение ОМС

Сбербанк предложил корпоративным клиентам улучшенные условия для приобретения безналичного золота на обезличенные металлические счета (ОМС), которые будут действовать до конца лета. На фоне заметного интереса граждан к ОМС юрлица в последнее время продавали золото со своих счетов, и, по мнению экспертов, предложение Сбербанка призвано вернуть их в инструмент. Другие банки также стараются привлечь деньги корпоративных клиентов на ОМС.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Сбербанк объявил о запуске спецпредложения на операции с золотом по счетам в драгоценных металлах для юрлиц, которое будет действовать до конца лета. При покупке и продаже от 100 граммов обезличенного золота в интернет-банке курс будет приближен к официальному учетному курсу Банка России.

Как отмечает директор департамента глобальных рынков Сбербанка Александр Зозуля, ОМС избавляет корпоративных клиентов от издержек, связанных с хранением физического металла. При этом в банке отметили, что, как правило, «корпоративные клиенты используют вложения в золото для диверсификации своих инвестиционных портфелей».

Банк не раскрывает котировки. Согласно данным ЦБ, учетные цены на золото 10 июля составляли 5655 руб./г. С начала года они выросли на 35%. Курс продажи золота у Сбербанка 10 июля в рабочие часы колебался в диапазоне 5780–5870 руб./г, то есть надбавка составляла 2,2–3,8% к учетной цене Банка России. Цена выкупа драгметалла составляла 5356–5486 руб./г, то есть предполагала скидку в 3–5,3%.

В Альфа-банке называют спрос корпоративных клиентов на обезличенное золото существенным, утверждая, что идет приток новых денег. «Корпоративные клиенты — это большие суммы, то есть мгновенное влияние на финансовый результат»,— пояснили в банке. В ПСБ готовятся к запуску аналогичного продукта и «выстраивают соответствующую инфраструктуру». В ВТБ говорят, что недавно запустили функционал по заключению сделок для владельцев обезличенных металлических счетов сегментов МСБ.

По данным отчетности банков, раскрытым на сайте Банка России в период с 1 февраля 2022 по 1 июня 2023 года, суммарные остатки на обезличенных металлических счетах кредитных организаций снизились почти на 14 тонн (см. “Ъ” от 6 июля). В пересчете на физическое золото они составили около 70 тонн (без учета ПСБ и ряда других банков). Согласно расчетам “Ъ”, наибольший объем золота хранится на счетах Сбербанка (53,8 тонны), ВТБ (7,8 тонны), Совкомбанка (более 2 тонн).

Эксперты отмечают, что снижение остатков золота на ОМС в подавляющем большинстве случаев было связано именно с сокращением обязательств перед юрлицами. Сами банки отмечали существенный рост интереса к золоту, в том числе и в обезличенном виде, со стороны населения как в 2022 году, так и в начале 2023-го (см. “Ъ” от 30 мая).

В частности, в Сбербанке было открыто 380 тыс. счетов, на треть больше, чем в 2021 году, в ВТБ счета открыли в 1,8 раза больше клиентов, чем в 2021 году, в ПСБ количество открытых счетов выросло в четыре раза.

По мнению участников рынка, новая акция Сбербанка направлена на возврат широкого круга корпоративных клиентов. Как пояснила директор департамента драгоценных металлов Реалист-банка Ольга Аникейчик, сейчас закупочные цены на физическое золото в рублях у банков существенно выше, чем в прошлом году. «Вопрос в дисконтах, которые существенны и складываются не только из комиссий банков, но и накладных расходов при реализации, в том числе на экспорт»,— говорит она.

Но в данном случае, по словам эксперта, речь идет о торговле безналичным золотом с помощью обезличенных металлических счетов, которые могут быть интересны банкам с точки зрения расширения и диверсификации услуг.

Гендиректор Ассоциации ювелиров Вадим Серов отметил, что инвестиционная программа Сбербанка непосредственно к ювелирной отрасли отношения не имеет, однако «в целом в период высокой волатильности предложение действительно может быть интересным для ряда компаний».

Максим Буйлов

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