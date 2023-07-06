В банках позвякивает золото

Остатки на «золотых» счетах клиентов в банках к началу июня составили 70 тонн, сократившись с 1 февраля прошлого года (после этой даты банки временно перестали раскрывать отчетность) почти на 17%. Впрочем, это сокращение объясняется доступными для сравнения месяцами — при сопоставлении результатов любых января и мая скажется сезонность деятельности золотодобытчиков. Спрос же на металлические счета и слитки со стороны физических лиц в этот период устойчиво рос, подогреваемый в том числе закрытием вкладов в долларах и евро.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Остатки в драгоценных металлах на счетах клиентов в российских банках в пересчете на физическое золото на 1 июня 2023 года составили 69,7 тонны. Это следует из 101-й формы отчетности (без учета ПСБ и ряда других банков, не раскрывающих свои данные). По отношению к 1 февраля 2022 года (последняя до перерыва в публикации раскрытая отчетность банков) суммарные остатки снизились на 13,9 тонны. Как следует из расчетов “Ъ”, лидером по остаткам на счетах остается Сбербанк (53,8 тонны), при этом снижение на счетах клиентов за 16 месяцев оказалось незначительным — чуть более 2%. У других крупных банков, имеющих обезличенные металлические счета (ОМС) клиентов, в том числе ВТБ, «ФК Открытие», Совкомбанка, АТБ, остатки на них снизились на 12–57%.

Снижение проходило на фоне возросшего с прошлого года спроса со стороны физических лиц, как в отношении открытия ОМС (см. “Ъ” от 30 мая), так и покупки золотых слитков (см. “Ъ” от 15 мая). Впрочем, как указывают банкиры, в опубликованной отчетности не приводятся разбивки на физических и юридических лиц, кроме того, отсутствует и разделение по видам драгоценных металлов. И в подавляющем большинстве случаев снижение остатков было связано именно с сокращением обязательств перед юридическими лицами—недропользователями. По словам руководителя департамента по операциям с драгоценными металлами Совкомбанка Елены Магеры, «так как мы сравниваем февраль и июнь, снижение в первую очередь объясняется сезонностью бизнеса золотодобывающих предприятий»: в начале года они формируют на своих металлических счетах в банках существенные остатки, переходящие с прошлого добывающего сезона, к июню, как правило, их начинают реализовывать. Клиентские остатки на обезличенных металлических счетах в АТБ, который обслуживает компании-недропользователи на Дальнем Востоке и Сибири, каждый год традиционно снижаются с января по май. «Это связано с тем, что клиенты-недропользователи распродают свои остатки до начала сезона добычи золота»,— говорят в банке.

Впрочем, в Росбанке отмечают, что часть состоятельных клиентов в указанный период «предпочла трансформировать свои активы из драгметаллов в рубли». «Банк сейчас не развивает направление обезличенных металлических счетов, и объемы остатков были незначительны»,— указывают там.

Вместе с тем, согласно опубликованной отчетности, ряд банков начал активнее развивать это направление. В частности, остатки на ОМС клиентов появились либо резко выросли у МТС-банка, Экспобанка, Ингосстрах-банка (быв. банк «Союз»), банка «Реалист». «На фоне сокращения возможностей по операциям с валютой биржевые операции с золотом приобретают все большую популярность на рынке»,— указывает финансовый директор Экспобанка Эрнст Беккер. В МТС-банке отметили, что открытие счетов в золоте позволило «удовлетворить потребность клиентов в перераспределении валютных остатков и рублевых доходов». При этом в банке расширили предложение ОМС за счет серебра, платины и палладия. Клиенты Ингосстрах-банка также были заинтересованы в покупке драгметаллов «в качестве инструмента диверсификации валютных активов». При этом в банке не отмечали повышенного интереса к палладию и платине, доминировало золото. Однако, как отметил директор по связям с общественностью Ингосстрах-банка Никита Ликов, в настоящее время наблюдается «переток интереса клиентов в пользу операций с наличной валютой».

Вместе с тем в раскрываемых показателях банковских балансов не видно объемов реализации драгметаллов. Например, банк может продавать золото в слитках, но не фиксирует его на счетах, поскольку клиент хранит золото вне банка. Поэтому, несмотря на снижение у ВТБ остатков по ОМС, в 2022 году банк продал 34 тонны физического золота. Аналогичная ситуация в МКБ, который продает золото в слитках, но клиентских остатков на счетах нет. По итогам первой половины 2023 года физическое золото пользуется более высоким спросом по сравнению с покупкой золота на брокерский счет, отметила начальник отдела драгметаллов МКБ Арина Кострюкова.

Как отмечает управляющий директор по валидации агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов, «спрос на драгметаллы и ОМС стимулируется инертностью ставок по депозитным продуктам, высвобождением средств, которые ранее размещались в продукты, номинированные в иностранной валюте, дефицитом предсказуемых и доходных альтернативных инвестиционных инструментов, снижением доверия к фондовому рынку после блокировок, ограничений и падений справедливой стоимости публичных долговых инструментов в прошлом году». После ухода вкладов в долларах и евро (см. “Ъ” от 3 июля), «ОМС могут значительно больше популяризироваться среди всех категорий клиентов, а не только ВИП»,— считает эксперт. И даже общий рост долговой нагрузки и сокращение нормы сбережения «не помешает некоторому перераспределению сбережений в пользу ОМС на среднесрочном горизонте», резюмировал господин Беликов.

Ольга Шерункова