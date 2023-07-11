Эсеры отчитались по справедливости

Фракция «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) в Госдуме на заседании своего экспертного совета в понедельник подвела итоги работы в весеннюю сессию. Главными для страны партийцы и эксперты назвали проблемы демографии, здравоохранения, образования, науки и безопасности, а их основные тезисы так или иначе сводились к необходимости пересмотра бюджетной политики. Все прозвучавшие предложения эсеры пообещали систематизировать и отправить президенту и в структуры исполнительной власти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лидер СРЗП Сергей Миронов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Лидер СРЗП Сергей Миронов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Заседание экспертного совета СРЗП традиционно прошло под брендом «Форум справедливости» — на этот раз с подзаголовком «В трудное время, Россия, рядом с тобой». Участие в нем приняли представители Российской академии наук (РАН), образовательных, просветительских и культурных организаций.

Для начала лидер СРЗП Сергей Миронов похвалился достигнутыми успехами. «По числу внесенных законопроектов мы уверенно занимаем второе место после фракции большинства,— напомнил он.— Это, наверное, не очень удивительно, памятуя о том, как эффективно работает наш экспертный совет. По количеству принятых проектов, которые стали законами,— их за это время было 56 — мы тоже уверенно занимаем второе место. Это, честно говоря, с учетом оппозиционности нашей фракции несколько удивительно, но объяснение я нахожу очень простое: правда и справедливость дорогу себе пробивают».

Из выступления господина Миронова следовало, что сейчас законотворческая деятельность СРЗП сосредоточена в первую очередь на поддержке участников СВО, решении проблем в области социального обеспечения, демографии и образования. В частности, он заявил о необходимости кратного повышения МРОТ, введения базового дохода для семей с детьми, улучшения механизмов жилищного кредитования и развития системы налогообложения. «Но начинать нужно с правды,— разъяснял Сергей Миронов.— Нужно назвать вещи своими именами, сказать честно, сколько у нас бедных людей. А бедных людей у нас примерно половина нашего населения. И если мы признаем факт, тогда начинаем думать, как эту проблему решить».

Депутат Яна Лантратова, отвечающая в СРЗП за работу по поддержке участников СВО и их семей, отчиталась о свершениях на этом поприще, подчеркнув, что партийцы и эксперты не просто «ждут победу», но «самым активным образом помогают ковать ее». А подытожил фракционный отчет депутат Дмитрий Гусев: «Фракция наша небольшая, но боевая. Отчитываться в этой аудитории вдвойне приятно, потому что многие из тех инициатив, которые делались вот здесь, в этом коллективе, учтены, услышаны и реализованы». Вслед за лидером партии господин Гусев сделал акцент на демографических сложностях, подчеркнув их прямую связь с благосостоянием граждан, и указал на важность работы в части противостояния монополиям и особенно обеспечения антитеррористической и общественной безопасности.

Члены экспертного совета в основном критиковали финансово-экономический блок правительства и связывали большинство проблем с недостаточным финансированием и невысоким уровнем благосостояния граждан. «Качество жизни является основным показателем конкурентоспособности государства,— пояснил эту мысль вице-президент РАН Владимир Иванов.— Не обеспечив качество жизни на уровне мировых стандартов, мы рискуем, что миграционные потоки будут направлены от нас в другие страны, что мы и наблюдаем. А к нам будут другие миграционные потоки, где квалификация прибывших значительно ниже, чем та, которая нас удовлетворяет. Вопрос качества жизни становится ключевым вопросом».

Финансовую сторону затронули даже деятели культуры. Но наибольшие овации вызвало выступление актера Владимира Конкина, посвященное «нематериальным» вопросам. «(Режиссер.— “Ъ”) Светлана Дружинина сказала, что наша идеология — это отсутствие идеологии, я не совсем с этим согласен. Потому что идеология разрушения существует вполне: все каналы телевизионные, от мала до велика. У нас идет спецоперация, сколько мы здесь слышали слов печали, боли, трагедии настоящей. А шоумены — в полном порядке, павлины!» Текущую культурную повестку артист назвал «киркоровщиной», с жаром посетовав, что руководители телеканалов, где все это транслируется, получают многочисленные госнаграды.

«Я через душу пропускаю каждое выступление,— заверила экспертов Яна Лантратова.— Мы бьемся, мы такие барьеры преодолеваем порой, чтобы отстоять ту или иную инициативу!» Депутат пообещала объединить все тезисы экспертов в одном резюме, которое партия направит властным структурам. «И мы будем продолжать заседания,— заверила она.— Пусть они порой долгие и там есть очень много воды, но там есть и очень много важных крупиц, которые мы потом используем в работе».

Григорий Лейба