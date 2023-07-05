СРЗП перешла на сторону зверей

Депутат Госдумы и кандидат в мэры Москвы от партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Дмитрий Гусев собрал во вторник совещание по вопросам регулирования оборота и проживания домашних животных. Формальным поводом к встрече партийцев и общественников стало принятие Думой в первом чтении законопроекта, среди прочего дозволяющего регионам усыплять бродячих собак. Участники мероприятия назвали документ «живодерским» и попытались сформулировать иные, более гуманные пути к решению проблемы. По мнению эксперта, активная работа партии по этой популярной теме может добавить СРЗП рейтинговых очков в столице.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Гусев

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Дмитрий Гусев

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Тему гуманного обращения с домашними и брошенными животными справороссы осваивают давно. Их фракция в Госдуме оказалась единственным принципиальным противником законопроекта, который наделяет регионы правом самостоятельно определять порядок обращения с бездомными собаками (см. “Ъ” от 17 мая). Партийцы опасаются, что новые нормы «развяжут руки региональным властям и узаконят массовые расправы над беззащитными животными» — вкладка с такой цитатой лидера СРЗП Сергея Миронова размещена на видном месте официального партийного сайта.

На круглый стол 4 июля замглавы фракции Дмитрий Гусев собрал депутатов СРЗП разных уровней, общественников из профильных НКО и даже нескольких чиновников. «Мы выступали категорически против этого закона! — открыл мероприятие господин Гусев.— К сожалению, наша попытка снять законопроект с рассмотрения не нашла успеха (из 350 голосовавших депутатов против выступил 31.— “Ъ”), но мы подготовили свои поправки. Они были разработаны на основе ваших предложений, плюс были идеи нашей фракции. Суть этих поправок такая: даже если региональным властям будет дано право вводить свои правила по обращению с домашними животными, то эти правила будут гуманными». Тем не менее депутат допустил, что и эти поправки могут быть не приняты Думой во внимание.

Проблемы, связанные с безнадзорными животными, продолжил Дмитрий Гусев, возникли потому, что отрасль не регулируют федеральные ведомства. Этот вопрос он предлагает решить прежде всего, а заодно ввести должность омбудсмена по правам домашних животных (и их владельцев) и создать единую систему учета питомцев. По словам депутата Мособлдумы Анатолия Никитина, подобная система хорошо зарекомендовала себя в Подмосковье. «С 1 сентября у нас (вводится.— “Ъ”) обязательная регистрация всех собак,— похвастался позднее журналистам господин Никитин.— Хороший пример — Беларусь, где каждый владелец может зарегистрировать на себя одно домашнее животное и вводится обязательный налог, чтобы ты понимал, что, если у тебя нет денег, не надо заводить 15 собак в одной квартире». Впрочем, позднее господа Никитин и Гусев заверили “Ъ”, что выступают против введения такого налога в РФ.

Присутствовавшие на встрече представители Минприроды оценили рвение партийцев и дали понять, что их ведомство могло бы заняться регулированием отрасли. «Нет агентства, федеральной службы с полномочиями,— признал замглавы одного из департаментов министерства Владимир Строганов.— Минсельхоз ведет единый реестр животных, но они не хотят и слышать о кошках и собаках! У них позиция: "непродуктивные" животные — это не наша стезя, занимайтесь вы. Мы готовы заниматься». При этом вопрос потребует финансирования, а потому его согласование надо вести на высоком уровне, добавил чиновник. Его коллега Мария Деревянко с этим согласилась и добавила еще одно пожелание — чтобы учет и регистрация домашних животных велись на добровольных началах: «Сфера чувствительна для граждан, и меры могут привести к отказу от животных».

Однако представители НКО выступили за «тоталитарный подход». По словам юриста фонда «Возьми счастье в дом» Ксении Амдур, добровольные нормы о регистрации домашних животных существуют еще с 90-х годов, но не работают. Из дальнейших выступлений активистов следовало, что ситуацию удастся развернуть, если регистрация (и сопутствующее чипирование) питомцев станет обязательной, формальный надзор будет вести федеральное ведомство, но при этом к дополнительному контролю за отраслью допустят общественников. Соответствующие инициативы участники встречи единодушно решили направить вице-премьеру Виктории Абрамченко — составить письмо пообещал сам Дмитрий Гусев.

По мнению политолога Константина Калачева, эсеры сейчас находятся в поиске: «Их мотает от турбопатриотизма до заботы о братьях наших меньших. Дмитрий Гусев, бывший политтехнолог, помогает партии эти смыслы искать. И себя как кандидата в мэры не забывает». Эксперт отмечает, что в Москве проблема бесхозных животных стоит не так остро, как в некоторых других российских городах, где на фоне громких инцидентов с нападениями на людей рассерженные граждане могут выступать за умерщвление безнадзорных собак. Поэтому работа над гуманизацией профильного законодательства может принести столичной СРЗП определенный результат, допускает господин Калачев: «Обращение к собачникам смысл, конечно, имеет. Здесь расчет на то, что москвичи на тему клюнут: жители столицы — люди сердобольные, а стай бродячих собак тут не наблюдается».

Григорий Лейба