Антидроны, ну и ЧОП с ними

В России могут запретить частным лицам и компаниям использовать антидроновые системы, передав право на их эксплуатацию только специализированным охранным организациям. Решение связано с желанием государства урегулировать использование систем «антидрон», которые могут создавать помехи для мобильной связи и мешать работе гражданских беспилотников, поясняют эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В Минцифры рассчитывают уже в сентябре урегулировать правила использования систем противодействия беспилотным летательным аппаратам (БПЛА), передав право на их использование только охранным организациям и запретив частным компаниям эксплуатацию подобных систем, рассказал зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совете федерации Артем Шейкин, которого цитирует «РИА Новости».

Сенатор уточнил “Ъ”, что речь идет о специализированных охранных объединениях, «участвующих в мероприятиях по антитеррористической защищенности объектов».

В министерстве подтвердили, что порядок использования систем противодействия беспилотникам будет утвержден решением Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ), ближайшее заседание которой состоится в сентябре: «Вопрос по уполномоченным организациям сейчас прорабатывается».

В Минцифры уже создана рабочая группа с участием операторов, компаний ТЭК и ГКРЧ, чтобы оценить риски перебоев со связью из-за массового использования бизнесом и гражданами систем обнаружения и блокировки дронов (см. “Ъ” от 19 июня). Граждане и бизнес начали массово интересоваться покупкой таких систем после крупного налета беспилотников на Москву (см. “Ъ” от 1 июня).

Собеседник “Ъ” на телекоммуникационном рынке считает, что государство таким образом не хочет допустить, чтобы антидроновые системы находились в руках широкого круга лиц: «Подобные системы сейчас никак не регулируются, и приобрести их может любая компания или гражданин». Он считает, что в случае принятия правил использования антидроновых систем выдачей лицензий на это займется Роскомнадзор.

Самый популярный метод противодействия дронам — создание радиопомех в диапазонах, на которых реализована командная радиолиния и их навигация, объясняет автор профильного Telegram-канала abloud62 Алексей Бойко: «Системы "антидрон" ищут частоты, которые характерны для беспилотников, и пытаются их подавить, излучая помехи». При этом в зависимости от мощности сигнала поблизости от источника помех может снизиться скорость мобильного доступа к интернету, начаться проблемы с GPS-навигацией, поясняет он: «Чем больше таких постановщиков помех, тем больше вероятность, что снизится качество связи».

Системы противодействия беспилотникам относятся к средствам радиоэлектронной борьбы, а значит, должны регулироваться государством, считает гендиректор сети дата-центров Oxygen Павел Кулаков. По его словам, почти все участники рынка обеспокоены вопросом защиты критической инфраструктуры от нападений БПЛА и ищут любую возможность, чтобы ее обеспечить: «В этом им, вероятно, смогут помочь частные охранные предприятия (ЧОП), которые получат необходимые лицензии». Утверждение правил станет «преимуществом для ЧОП», считает эксперт: охранные организации, которые выйдут первыми на рынок с подобным предложением, смогут раньше привлечь потенциальных заказчиков.

Собеседник “Ъ” на телекоммуникационном рынке добавляет, что регулирование использования антидроновых систем может быть полезно и вне прямого контекста военных действий, чтобы пресечь использование антидроновых систем в отношении гражданских беспилотников — например, выполняющих аэрофотосъемку.

Некоторые участники рынка отмечают (см. “Ъ” от 2 июня), что граждане «остро реагируют на полеты дронов» и уничтожают безвредные беспилотники.

Вадим Красников, Татьяна Исакова