Армейцы перешли в контракт-атаку

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) зарегистрировала контракт голкипера Ивана Федотова с ЦСКА. Рутинное вроде бы действие вызвало громкий скандал, который потенциально может вернуть отношения КХЛ и Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в эпоху, когда две структуры просто игнорировали контрактные обязательства игроков перед клубами другой стороны и переманивали игроков друг у друга. Все дело в том, что у Федотова, как считают в НХЛ, имеется действующее соглашение с «Филадельфия Флайерс». В ЦСКА придерживаются иного мнения. Учитывая куда больший финансовый потенциал североамериканского чемпионата, нельзя исключать, что перспективные российские игроки снова начнут «сбегать» за океан. Правда, не менее вероятно, что все останется как есть. Просто потому, что никаких документов, обязывающих стороны уважать контракты друг друга, не существует. Меморандум о взаимопонимании, регулировавший этот вопрос, прекратил действие по инициативе НХЛ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Голкипер Иван Федотов предпочел переезду в США еще два года выступлений за ЦСКА

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Голкипер Иван Федотов предпочел переезду в США еще два года выступлений за ЦСКА

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В субботу КХЛ зарегистрировала контракт 26-летнего голкипера Ивана Федотова (в составе сборной России в феврале 2022 года он стал серебряным призером Игр-2022, а с ЦСКА весной того же года стал обладателем Кубка Гагарина) с армейцами. Соглашение рассчитано до завершения сезона-2024/25. По неофициальной информации, по нему Федотов получит в общей сложности 105 млн руб. Формально рутинное действие лиги вызвало настоящую бурю в хоккейном мире, грозящую свести отношения между КХЛ и НХЛ к открытому противостоянию.

Напомним, что Иван Федотов еще в мае 2022 года подписал годичный контракт с клубом НХЛ «Филадельфия Флайерс» и должен был отправиться в США по завершении первенства КХЛ. Однако 1 июля он был задержан в Санкт-Петербурге за уклонение от службы в вооруженных силах и вскоре отправлен в войсковую часть. Голкипер намеревался опротестовать в суде действия призывной комиссии, но в итоге заявление отозвал и положенный год в армии отслужил. В НХЛ происходившее с игроком комментировали без особых эмоций. Вице-президент лиги Билл Дейли отмечал, что НХЛ следит за развитием ситуации, и напоминал, что «Филадельфия» вправе или разорвать, или заморозить контракт с россиянином. «Филадельфия», как выяснилось, выбрала вариант с заморозкой, что во многом и породило нынешнюю ситуацию.

Господин Дейли полагает, что после того, как истек срок заморозки контракта Федотова, он снова вступил в силу и теперь распространяется на сезон-2023/24. Об этом же еще в середине июня сообщала пресс-служба «Филадельфии». «Мы подтвердили КХЛ, что действующий контракт Федотова с "Филадельфией" связывает его с командой на сезон-2023/24. В той мере, в какой он играет в КХЛ, это будет нарушением его действующего контракта в НХЛ»,— сказал господин Дейли ТАСС.

В ЦСКА ситуацию видят совершенно иначе. «Считаю, что лига в данной ситуации поступила очень грамотно, детально и последовательно разобравшись с ситуацией. Была проведена скрупулезная юридическая экспертиза документов НХЛ, после чего написана обоснованная, расшифрованная по пунктам позиция КХЛ, которая была отправлена по адресу,— заявил "Матч ТВ" президент ХК ЦСКА Игорь Есмантович.— Самое главное здесь то, что контракт Федотова с "Филадельфией" был заключен на сезон-2022/23 и далее не продлевался, то есть при подписании соглашения с ЦСКА Иван не имел каких-либо юридически обоснованных ограничений. Подводя итог этой ситуации, могу констатировать: КХЛ сделала все профессионально и четко. Также хотел бы выразить благодарность Федерации хоккея России, так как мы в этой ситуации работали все вместе»,— сказал Игорь Есмантович.

Обе стороны, как ни странно, имеют основания считать себя правыми. «Филадельфия» действительно может полагать, что была вправе пролонгировать срок действия контракта, раз уж Федотов не исполнил его по причине форс-мажора (действия государства таковыми и являются). Но также прав и ЦСКА. Ведь формально и вправду не существует никакого контракта на сезон-2023/24 за подписью Федотова. До весны прошлого года таких ситуаций удавалось избегать благодаря существованию меморандума о взаимопонимании между КХЛ и НХЛ. Лиги подписали его еще в 2010 году и обязались взаимно уважать контракты клубов, в них входящих. Что примечательно, катализатором подписания соглашения стал не очередной несанкционированный уход кого-то из россиян в НХЛ, а переход в 2008 году Александра Радулова из «Нэшвилл Предаторс» в «Салават Юлаев», несмотря на имевшийся у него контракт с американской командой. Стоило НХЛ понять, что и ее клубы могут сталкиваться с незапланированными потерями топовых хоккеистов, как лиги почти сразу заключили джентльменское соглашение во избежание таких ситуаций, а затем оформили его документально.

Однако, как заявил Билл Дейли, меморандум больше не действует. Соглашение, ранее неоднократно продлевавшееся, было разорвано еще весной прошлого года, после начала событий на Украине, по инициативе НХЛ, издавшей директиву о сведении контактов с российской стороной к минимуму. То есть юридически стороны вернулись к положению, существовавшему до 2010 года.

В КХЛ, судя по всему, рассчитывают на то, что история с Федотовым глобальных последствий иметь не будет. «Между лигами нет физически подписанного меморандума, при этом обе стороны по-партнерски продолжают соблюдать и уважать контракты игроков, обмениваться электронными письмами по рабочим вопросам и руководствоваться его нормами в своей работе»,— говорится в заявлении КХЛ. В нем также сообщается, что случай с Федотовым под действие меморандума (несуществующего) не подпадает.

Насколько оправданны такие ожидания, может выясниться уже довольно скоро. Та же «Филадельфия», посчитав себя пострадавшей стороной, вполне может попытаться до срока заполучить к себе одного из лучших молодых игроков России Матвея Мичкова, которого задрафтовала под седьмым номером в конце июня. Его контракт со СКА истекает только по завершении сезона-2025/26, но раз уж ни устные, ни письменные договоренности уже не действуют, можно попробовать получить его пораньше.

Александр Петров