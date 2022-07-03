Вратарь сборной России вместо Америки попал в военкомат

В отечественном спорте разразился очень громкий и вызвавший серьезный международный резонанс скандал. Один из главных героев прошедшего хоккейного сезона — вратарь Иван Федотов, который завоевал со сборной страны серебро пекинской Олимпиады, а с ЦСКА — Кубок Гагарина,— задержан сотрудниками военкомата и, предположительно, обвиняется в уклонении от прохождения военной службы. ЧП с Федотовым случилось перед его отъездом в США. Там голкипер, в мае подписавший контракт с клубом НХЛ «Филадельфия Флайерс», должен был продолжить карьеру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вратарь Иван Федотов

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Вратарь Иван Федотов

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Сегодня в числе центральных спортивных тем в России оставалось ЧП, связанное с известным хоккейным голкипером Иваном Федотовым. Еще в пятницу ряд источников сообщил о том, что покинувшего после тренировочного занятия ледовую арену в петербургском районе Купчино Федотова задержали сотрудники военкомата и принудительно доставили в учреждение, в котором работают. Позже ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на адвоката спортсмена Алексея Пономарева сообщили, что 25-летнего игрока обвиняют в уклонении от прохождения военной службы. Такое нарушение формально подпадает под ст. 328 УК РФ: она предполагает лишение свободы на срок до двух лет.

По словам адвоката, во время нахождения на территории военкомата Ивану Федотову «стало плохо» (возможно, из-за обострения гастрита на фоне нервного стресса) и он был переведен в Первый военно-морской клинический госпиталь. Там Федотова посещали сотрудники военной полиции. Алексей Пономарев рассказал о том, что защита хоккеиста подала заявление во Всеволожский районный суд о признании незаконным решения призывной комиссии, а «решение по призыву на воинскую службу обжаловано в суде и приостановлено». Между тем адвокат признался «РИА Новости», что в настоящий момент связи с Иваном Федотовым у него нет — так же, как и сведений о его местонахождении.

Эта история получилась громкой по целому ряду причин. Первая заключается в том, что речь в ней идет об очень известном игроке.

Иван Федотов вошел в число главных героев прошедшего хоккейного сезона. Он был основным вратарем сборной России на февральской Олимпиаде в Пекине, и во многом благодаря ему она завоевала на этом турнире серебро. А вскоре после Олимпийских игр, весной, Федотов внес огромный вклад в победу своего клуба ЦСКА в Кубке Гагарина. В play-off ему не было равных по проценту отраженных бросков в створ — 93,7%.

Вторая причина — это повод для задержания хоккеиста. Вопрос с армейской службой и отсрочками от нее был актуальным в отечественном хоккее в советские годы.

В то время являлась чрезвычайно распространенной практика «призыва» молодых игроков в клубы, курируемые силовыми ведомствами, из команд, которые не имели возможность отсрочку предоставить. Таким способом, например, укреплял состав тот же ЦСКА.

При этом в последнее время вместе с исчезновением жестких связей между силовыми структурами и профессиональными клубами актуальность свелась практически к нулю. В нынешнем веке было всего несколько случаев попыток сыграть на этой теме. Скажем, в 2011 году омский «Авангард» решил задержать в России собиравшихся отправиться в НХЛ талантливых форвардов Станислава Чистова и Александра Свитова, направив их в «армию», в фарм-клуб «Авангард-ВДВ», формально относящийся к воинской части. В итоге отъезд в НХЛ Свитова и Чистова был отложен на год.

В американской лиге собирается выступать и Иван Федотов. Его контракт с ЦСКА истек еще в апреле, а в мае он подписал договор сроком на один год с клубом НХЛ «Филадельфия Флайерс». Причем в США для подготовки к сезону Федотов планировал отправиться уже в июле, а американские хоккейные эксперты считали, что у него неплохие шансы с ходу попасть в основу «Филадельфии». В прошлом сезоне первым номером клуба, не попавшего в play-off, был Картер Харт, у которого по итогам регулярного чемпионата весьма посредственная статистика. У дублера Харта Мартина Джонса она, впрочем, ничуть не лучше.

В связи с этим нет ничего удивительного, что происшествие с Иваном Федотовым вызвало довольно солидный международный резонанс.

Ему уделили внимание несколько заметных зарубежных медиаресурсов — таких как, к примеру, The New York Times. Это издание проинформировало, что за ситуацией «следит» руководство НХЛ. В курсе ситуации и «Филадельфия». Чак Флетчер, занимающий в ней должность президента по хоккейным операциям, заявил, что клуб «ведет собственное расследование».

Алексей Доспехов