Между НХЛ и КХЛ больше не действует меморандум о взаимопонимании

Меморандум о взаимопонимании между Национальной хоккейной лигой (НХЛ) и Континентальной хоккейной лигой (КХЛ) прекратил свое действие. Заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли положительно ответил на соответствующий вопрос ТАСС.

Меморандум о взаимопонимании действовал с 2010 года. Он предполагал, что лиги будут уважать соглашения игроков со своими клубами. Это исключало возможность перехода хоккеистов с действующими контрактами из одной лиги в другую.

Вопрос о меморандуме поднялся после инцидента с вратарем Иваном Федотовым. КХЛ объявил о регистрации контакта хоккеиста с ЦСКА. Вместе с тем НХЛ считает, что у него на сезон-2023/24 действует соглашение с «Филадельфией». Иван Федотов — серебряный призер Олимпиады, в составе сборной, обладатель Кубка Гагарина в составе ЦСКА. Был задержан летом 2022 года по подозрению в уклонении от призыва, после этого год, по июль 2023 года, проходил военную службу.

Леонид Уварчев