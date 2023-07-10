Mitsubishi раскрыла дату дебюта нового пикапа L200

Компания Mitsubishi раскрыла информацию о новом поколениеипикапа L200, который на некоторых рынках представлен под именем Triton.

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Фото: Mitsubishi Mitsubishi L200

Фото: Mitsubishi

Автомобиль получит полностью новый дизайн кузова. Экстерьер выполнен в стиле современных моделей Mitsubishi с многоярусной оптикой. В основу пикапа ляжет новая лестничная рама, а из других технических новинок заявлены новая передняя подвеска на двойных поперечных рычагах и задняя подвеска с листовыми рессорами, а также новый турбодизель.

«Полная смена модели впервые примерно за девять лет позволила нам заново разработать двигатель, подвеску, интерьер и экстерьер, что привело к значительному улучшению ходовых качеств, комфорта и безопасности, — заявил главный специалист по продуктам Mitsubishi Motors Йошики Масуда. — Кроме того, мы опросили клиентов об их опыте использования модели и потребностях, а также проводили суровые испытания тесты разработки, чтобы автомобиль удовлетворял всем требованиям покупателей».

Премьера нового Mitsubishi L200 состоится 26 июля в Таиланде, где и налажено производство модели. Напомним, ранее появилась информация, что Mitsubishi к 2028 году выведет на рынок как минимум 16 новых моделей.

Максим Вершинин

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