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Коммерсантъ FM
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Mitsubishi готовит 16 новых моделей к 2028 году

Компания Mitsubishi к 2028 году выведет на рынок как минимум 16 новых моделей, сообщает японский автопроизводитель.

Среди анонсированных новинок — хэчтбек Colt, который сделают на базе обновленного Renault Clio, а также два новых электромобиля на основе электрических моделей Renault и Nissan. В 2023 году состоится премьера нового пикапа Mitsubishi L200, который также получит электрическую версию, и серийного кроссовера по мотивам концепт-кара Mitsubishi XFC.

В 2025 году появится новый внедорожник Mitsubishi Pajero Sport, а на 2024-й намечена премьера нового кроссовера. Кроме того, анонсированы еще один кроссовер и минивэн, подробностей о которых нет. Часть моделей получит полностью электрическую силовую установку, но все новинки будут как минимум гибридами.

Максим Вершинин

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Bantik Boy, [2 522 views, 13 февр. 2023 г., 15:18:14]:

Ладно, вам тоже сюда красивую фотку выложу ...

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