Микаил Шишханов выпал из дела Бинбанка

Как стало известно “Ъ”, следователь СКР предъявил обвинение бывшим топ-менеджерам Рост-банка и Бинбанка Кириллу Любенцову и Александру Лукину. При этом финансистам инкриминировали хищение лишь 1 млн руб., исключив из дела упоминание о 107 млрд руб., якобы исчезнувших при санации Рост-банка. Не оказалось в обвинении и бывшего владельца Бинбанка Микаила Шишханова, успевшего уехать за границу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александру Лукину вместо миллиардов вменили в вину миллион

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Александру Лукину вместо миллиардов вменили в вину миллион

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По данным источника “Ъ”, близкого к следствию, господам Любенцову и Лукину, возглавлявшим Рост-банк и Бинбанк, обвинение было предъявлено в СИЗО-7 «Капотня», где они содержатся по решению Пресненского райсуда. Следователь по особо важным делам ГСУ СКР по Москве инкриминировал финансистам совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 (растрата в особо крупном размере) УК.

При этом объем совершенных ими преступных деяний значительно сократился.

Первоначально, как сообщал “Ъ”, следствие называло банкиров участниками криминальной схемы, по которой с декабря 2014 года по сентябрь 2017 года «путем совершения ряда экономически нецелесообразных сделок» при санировании Рост-банка Бинбанком (обоих уже не существует, а заявителем по делу выступает банк непрофильных активов «Траст») было похищено порядка 107 млрд. руб. Теперь им инкриминировался лишь один эпизод, связанный с компанией Stratola Investments Ltd. По версии ГСУ СКР, компания, подконтрольная обвиняемым, с их же помощью получила в Рост-банке кредит в $40 млн (или 2,6 млрд руб.), который, очевидно, не вернула, а затем еще и получила от него облигации ООО «ФинСтандарт», «Вейл Финанс» и «Финстоун» стоимостью более 8,1 млрд руб. Деньги и ценные бумаги затем были переведены на другие юрлица и оказались у обвиняемых.

«Распорядившись ими по своему усмотрению», говорится в деле, господа Любенцов и Лукин почему-то причинили Рост-банку ущерб не на предполагаемые 10,7 млрд руб., а «на общую сумму свыше 1 млн руб.», как посчитало следствие.

При этом следует отметить, что если в первоначальных подозрениях ГСУ СКР среди фигурантов присутствовал бывший владелец Бинбанка Микаил Шишханов, которого следствие собиралось проверить на причастность к растрате, то теперь вместо него появились некие неустановленные лица. В любом случае известный банкир, находящийся сейчас за границей, для следствия не доступен.

Обвинив господ Любенцова и Лукина, следователь попытался их допросить. Первоначально финансисты отказались от дачи показаний, мотивировав это ст. 51 Конституции, позволяющей не свидетельствовать против себя, а теперь, не признав свою вину, они попросили дать время для консультаций с адвокатами. При этом они отметили как раз изменения в деле и сложности, возникшие с пониманием тех действий, которые следствие инкриминирует им в качестве преступных.

Источник, близкий к самим финансистам, отметил, что они никак не могли контролировать компанию Stratola, поскольку она, по версии уже центрального аппарата СКР, использовалась в ряде других сделок, которые следствие считает теперь криминальными. Например, она фигурирует в деле в отношении братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых, ранее владевших ПСБ и обвиняемых в многомиллиардных хищениях из него. Якобы афера совершалась и при приобретении ценных бумаг этого офшора. ПСБ через Арбитражный суд Москвы пытался взыскать с братьев Ананьевых 243 млрд руб., опять же указывая на незаконность сделки с той же Stratola, но получил порядка 90 млрд руб.

Николай Сергеев