Яйца раскладывают по портфелям

Выставленной «Трастом» на торги птицефабрикой «Комсомольская» мощностью 650 млн яиц в год, которую ранее контролировал экс-акционер Бинбанка Микаил Шишханов, заинтересовались сразу несколько игроков. В их числе структуры владельца ГК «Таврос» Рустема Миргалимова и агрохолдинг «Комос Групп». Рентабельность в производстве яиц ниже, чем в выпуске мяса птицы, но инвесторов привлекает возможность консолидации отрасли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Структуры владельца ГК «Таврос», управляющего партнера AVG Capital Partners Рустема Миргалимова, и агрохолдинг «Комос Групп» интересуются приобретением выпускающей пищевое яйцо птицефабрики «Комсомольская» в Пермском крае, рассказали два источника “Ъ” на рынке. Предприятие мощностью 650 млн яиц в год входило в ГК «Здоровая ферма» экс-акционера Бинбанка Микаила Шишханова. В 2018 году, после объявления ЦБ о санации Бинбанка, контроль над «Здоровой фермой» получил банк непрофильных активов «Траст».

Торги по продаже «Комсомольской» назначены на 19 мая, начальная цена — 2 млрд руб. По словам источников “Ъ”, на актив могут претендовать и другие интересанты. В «Трасте» заявили “Ъ”, что ведут переговоры с профильными и стратегическими инвесторами. В «Тавросе» и «Комос Групп» комментарии не предоставили.

Башкирский «Таврос», по собственным данным, управляет 117 тыс. га пашни, производит мясо, сахар, кондитерские изделия. В конце 2022 года компания «Управление агроактивами», которую на рынке связывают с «Тавросом», приобрела у группы «Черкизово» птицефабрику «Башкирская» мощностью 750 млн яиц в год. «Башкирская» была среди бывших птицеводческих активов господина Шишханова, которые «Черкизово» до того выкупило у «Траста». Таким образом, приобретение «Комсомольской» позволит структурам «Тавроса» выйти на выпуск 1,4 млрд яиц в год. Гендиректор УК «Траст—Птицеводческие активы» Генрих Арутюнов ранее отмечал, что за короткое время при дополнительных инвестициях «Комсомольская» может увеличить производство до 1,5 млрд яиц в год.

Для «Комос Групп» с головным офисом в Ижевске производство пищевого яйца уже входит в перечень основных направлений. По собственным данным, в 2021 году птицефабрики группы выпустили 1,22 млрд яиц, занимая по этому показателю четвертое место в России. «Комос Групп» также входит в число крупнейших переработчиков молока (бренд «Село Зеленое» и др.), занимается производством свинины.

Как отмечает источник “Ъ” на рынке, средняя рентабельность в производстве пищевого яйца существенно ниже, чем при выпуске мяса птицы, но инвесторов привлекает возможность консолидировать несколько крупных предприятий и оптимизировать затраты. Если два основных производителя мяса птицы ГАП «Ресурс» и «Черкизово» занимают 25–30% рынка, то у крупнейших поставщиков пищевого яйца доля может быть около 5%, рассказывает собеседник “Ъ”.

Гендиректор Росптицесоюза Галина Бобылева говорит, что, в отличие от мяса птицы, которое конкурирует со свининой, у пищевого яйца нет альтернативы и спрос на эту продукцию остается устойчивым со стороны потребителей и пищевых предприятий. Как отмечали аналитики Россельхозбанка, за 2009–2021 годы потребление куриных яиц в России на душу населения увеличилось на 23 штуки и достигло 308 штук. По данным Росстата, в первом квартале 2023 года птицефабрики продали 8,6 млрд яиц, что на 5,7% больше, чем годом ранее.

Хотя президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев отмечает, что рынок товарного яйца сильно разрознен, а консолидация и последующее управление несколькими птицефабриками будет сложной задачей. По его словам, внутренний рынок пищевого яйца находится в стагнации, а экспорт ограничен небольшими поставками в страны Центральной Азии, тогда как на Ближний Восток продукт не успевает доехать с достаточным оставшимся сроком годности. По мнению господина Давлеева, перспективным может быть развитие глубокой переработки яйца, но это требует значительных инвестиций и иностранного оборудования, поставщики которого прекратили работать с российскими компаниями.

Анатолий Костырев