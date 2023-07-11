Бывшая судья не согласилась с обвинением

Мосгорсуд начал рассмотрение дела в отношении бывшей судьи Московского арбитражного суда Елены Кондрат, жены экс-замгенпрокурора РФ Ивана Кондрата. Она обвиняется в посредничестве при передаче взятки в сумме $50 тыс. коллеге подсудимой по арбитражу Елене Махалкиной. По версии следствия, деньги, упакованные в пакет и картонную коробку из-под обуви Chanel, передавались за исключение ряда физических и юридических лиц из списка подлежащих субсидиарной ответственности, фигурировавшего в деле, которое рассматривала судья Махалкина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Елена Кондрат считает, что в отношении нее была совершена провокация

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Елена Кондрат считает, что в отношении нее была совершена провокация

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Мосгорсуд приступил к рассмотрению по существу громкого дела в отношении Елены Кондрат. Первое заседание продолжалось несколько часов, но журналистам разрешили поприсутствовать лишь на первой части, которая заняла немного времени. После того как было зачитано обвинительное заключение, суд попросил госпожу Кондрат и ее адвокатов высказать свою позицию. Как оказалось, она по сравнению с периодом предварительного следствия не изменилась. Бывшая судья сказала, что вину она не признает. Госпожа Кондрат вновь изложила свою версию событий, о которых идет речь в уголовном деле: по ее словам, деньги, которые она передала в машине своей коллеге, на самом деле давались «в долг на квартиру». По словам подсудимой, за несколько месяцев до встречи с Еленой Махалкиной та якобы «попалась на взятке», после чего начала «провоцировать других судей на аналогичное преступление, прося денег на квартиру под контролем оперативников».

Адвокаты экс-судьи поддержали ее позицию. Так, Максим Пашков, который приступил к защите госпожи Кондрат незадолго до начала судебных слушаний, посчитал обвинение в отношении его клиентки «не подтвержденным доказательствами». Как отметил господин Пашков, обвинение базируется лишь на показаниях госпожи Махалкиной. Адвокат напомнил суду, что следствием не установлен взяткодатель, а согласно материалам дела, при задержании его подзащитной Елена Махалкина подтверждала, что деньги получала для покупки квартиры, и лишь спустя три месяца поменяла свои показания. После этого адвокат резюмировал, что «никакой взятки не было», а в отношении госпожи Кондрат была совершена провокация.

После этого был объявлен перерыв, и затем заседание проходило уже в закрытом режиме: суд приступил к изучению документов под грифом «секретно», среди которых постановление Верховного суда РФ, санкционировавшего оперативно-разыскные мероприятия в отношении действующей на тот момент арбитражной судьи Елены Кондрат.

Как ранее сообщал “Ъ”, уголовное дело в отношении госпожи Кондрат возбудил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин в ноябре 2021 года. Перед этим он, как того требует законодательство, получил разрешение Высшей квалификационной коллегии судей привлечь Елену Кондрат к уголовной ответственности.

В деле всего один эпизод, который относится к 2020 году и квалифицируется следствием как посредничество во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ).

Как следует из материалов расследования, летом 2020 года судья Кондрат в силу занимаемой должности узнала, что ее коллега Елена Махалкина рассматривает дело о банкротстве компании «Управление снабжения транспортного строительства». В рамках процесса госпожа Махалкина намеревалась привлечь к субсидиарной ответственности ряд юридических и физических лиц. Узнав об этом и находясь с госпожой Махалкиной в дружеских отношениях, Елена Кондрат, согласно материалам дела, попросила ее отредактировать список. Обедая в сентябре 2020 года в ресторане «Ласточка» на Лужнецкой набережной, госпожа Кондрат, по версии следствия, предложила своей коллеге взятку в размере $50 тыс. за исключение из списка подлежащих субсидиарной ответственности ряда физических и юридических лиц. После чего в ходе телефонных переговоров и личных встреч Елена Кондрат, по данным СКР, убеждала госпожу Махалкину принять ее предложение, не называя при этом заказчиков. Чуть позже, следует из материалов дела, госпожа Кондрат передала своей коллеге номер журнала «Арбитражная практика для юристов», куда был вложен список лиц, которых требуется исключить.

Впрочем, 12 октября 2020 года госпожа Махалкина написала заявление в ФСБ, и далее все переговоры женщин проходили уже под контролем оперативников. Вечером 18 октября 2020 года, заехав на своем Volkswagen Tiguan во двор дома на улице Староволынской, где проживала госпожа Кондрат, Елена Махалкина получила от нее обещанную сумму. Деньги, как следует из материалов уголовного дела, были предварительно упакованы в пластиковый пакет и картонную коробку из-под обуви Chanel.

Стоит отметить, что во время расследования госпожа Кондрат уехала из Москвы, после чего была объявлена в розыск. А обнаружили ее оперативники уже в Грозном. После этого Верховный суд санкционировал арест подследственной, и с тех пор эта мера пресечения не менялась.

Судья Елена Махалкина также признана потерпевшей по уголовному делу сына Елены Кондрат Николая Кондрата. Молодой человек, по версии следствия, готовил убийство госпожи Махалкиной, после того как та дала показания против его матери. На автомобиль Елены Махалкиной по указанию Кондрата-младшего, говорится в его деле, были установлены GPS-трекеры для отслеживания ее маршрутов передвижения. Дело в отношении Николая Кондрата, которому помимо подготовки покушения на судью инкриминируется и организация убийства собственного водителя, сейчас слушается в Мособлсуде, и госпожа Махалкина уже выступила там в качестве свидетеля.

Владислав Трифонов