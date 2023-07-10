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Коммерсантъ FM
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В Перу объявлен режим ЧС из-за случаев синдрома Гийена—Барре

Власти Перу ввели на 90 дней режим чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения из-за «необычного роста» случаев синдрома Гийена—Барре. Как сообщил министр здравоохранения Сесар Васкес Санчес, это позволит закупить 5 тыс. тыс. ампул иммуноглобулина, передает Canal N.

Синдром Гийена—Барре — состояние, при котором иммунная система поражает собственные периферические нервы. Синдром может проявляться по-разному: онемение или паралич. ВОЗ сообщала, что «большинство полностью выздоравливают даже в самых тяжелых случаях синдрома». Недавно болезнь перенес бывший спецпредставитель президента Анатолий Чубайс.

Указ о чрезвычайном положении опубликован в газете El Peruano. Министр рассказал, что при обнаружении случаев заболевания пациентов госпитализируют по воздуху в столицу Лиму, если это позволяет состояние больного.

В Перу зарегистрировано больше 180 случаев синдрома Гийена—Барре. Четыре человека умерли, 147 выздоровели, 31 пациент лечится в стационаре.

Синдром Гийена—Барре оказался среди редких осложнений у переболевших коронавирусом. Как выяснил «Ъ», в российских больницах фиксировали рост обращений с этим синдромом в 2021 году.

Подробнее о росте случаев синдрома — в материале «Ъ» «По следу пандемии».

Леонид Уварчев

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