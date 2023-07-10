Дипломат из Азии раскрылся на Урале

В Екатеринбурге открылось генеральное консульство Казахстана. В торжественной церемонии открытия приняли участие премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Новая дипмиссия появилась в Екатеринбурге на фоне закрытия консульств недружественных стран.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владимир Пипченко, Коммерсантъ Фото: Владимир Пипченко, Коммерсантъ

Решение об открытии в Екатеринбурге генерального консульства Казахстана было принято правительством России 11 февраля 2015 года. В консульский округ вошли Свердловская область и Пермский край (ранее относились к генконсульству Казахстана в Казани), а также Тюменская, Курганская и Челябинская области (относились к генконсульству Казахстана в Омске). Согласно распоряжению федеральных властей, правительство Свердловской области занималось поиском служебных помещений и жилья для казахстанских дипломатов. В июне этого года к исполнению обязанностей генерального консула Казахстана в Екатеринбурге приступил Жарас Мамутбеков.

Казахстан граничит с Российской Федерацией в 12 регионах. Самая длинная граница проходит с Челябинской областью, она составляет 730 км. В Челябинской и Курганской областях находятся по три автомобильных пункта пропуска через границу, в Тюменской — один.

Новый дипломатический офис находится в «Атриум Палас отеле». На торжественном открытии присутствовали губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов. «Надо подчеркнуть, что 10 лет назад именно в Екатеринбурге президенты наших стран подписали договор о добрососедстве и союзничестве в XXI веке, на прочном фундаменте которого мы продолжаем расширять наше стратегическое партнерство»,— отметил господин Смаилов.

По данным официального сайта посольства Казахстана в России, в перечень консульских услуг входят: получение гражданства, оформление паспорта, выезд на ПМЖ, истребование документов из Казахстана (справки о несудимости, справки о брачной правоспособности) и другие. Генеральное консульство отвечает за выдачу виз для посещения Казахстана, но у граждан России в ней потребности нет: они могут находиться в стране до 90 дней в течение каждого 180-дневного периода.

Казахстан — основной торговый партнер Свердловской области, занимает первое место по товарообороту среди стран СНГ и второе среди всех стран. В 2021 года товарооборот превысил $1,5 млрд и увеличился на 24% по сравнению с 2020 годом. По данным Уральского таможенного управления, экспорт составил $689 млн (рост на 43%), импорт — $815 млн (рост на 13%).

Открытие генерального консульства Казахстана в Екатеринбурге проходит на фоне резкого снижения дипломатической активности на Урале недружественных стран. Практически не работает генеральное консульство США — самая первая дипмиссия, открывшаяся в Екатеринбурге в 1994 году. На его официальном сайте указано, что дипломаты «вынуждены приостановить свою работу из-за нехватки сотрудников дипмиссии США в России». После начала специальной военной операции (СВО) РФ на Украине в Екатеринбурге закрылись генеральные консульства Чехии, Болгарии и Украины. В мае сообщалось о прекращении работы генерального консульства Германии в Екатеринбурге. Тем не менее, на данный момент оно работает. Сотрудник консульства сообщил «Ъ-Урал», что в ближайшее время будет выложена новая официальная информация по этому вопросу.

Сейчас на территории столицы Урала работают дипмиссии Киргизии, Китая, Азербайджана, Венгрии, Кипра, Таджикистана, Великобритании, Вьетнама, Франции, Узбекистана.

Василиса Алексеева