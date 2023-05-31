В Екатеринбурге закроется генконсульство Германии

Генеральное консульство Германии в Екатеринбурге прекращает свою работу, сообщил портал «РИА Новости». ФРГ также закроет консульства в Калининграде и Новосибирске.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По данным портала, решение правительством РФ принято для сокращения предела численности сотрудников немецких учреждений в РФ до 350. Сотрудникам будет дано время до конца года завершить деятельность в консульстве. «Ъ-Урал» не удалось оперативно подтвердить у представителей консульства информацию о закрытии.

С 31 мая генконсульство Германии в Екатеринбурге прекратило прием заявлений о выдаче визы. С 1 июня из-за повышенного спроса екатеринбуржцы не смогут напрямую записаться на прием через визовый отдел или визовый центр VisaMetric.

Полина Хабарова

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