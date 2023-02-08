В 2022 году в Екатеринбурге закрылись генеральные консульства Чехии, Болгарии и Украины

По итогу 2022 года в Екатеринбурге закрылись три генеральных консульства. Речь идет о консульствах Чехии, Болгарии и Украины, заявил представитель МИД России в Екатеринбурге Александр Харлов во время пресс-конференции.

«Продолжает работать консульства США де-юро, но де-факто там сейчас сотрудников нет, он закрыт. Продолжают работать 17 консульских учреждений и 17 консулов – есть с кем работать, с кем выстраивать взаимоотношения», — рассказал он.

Александр Харлов также отметил, что в скором времени в Екатеринбурге планируется учредить пост почетных консулов нескольких государств, но каких именно пока раскрывать не стал.

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