Градозащитники просят Гергиева остановить снос исторического дома на Булавского

Градозащитники обратились к художественному руководителю и гендиректору Мариинского театра Валерию Гергиеву с просьбой отказаться от сноса исторического доходного дома на улице Булавского, 6, бывшего Пушкинского научно-реставрационного управления. На выходных при разборке стены там погиб демонтажник.

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Активисты напоминают, что здание давно уже передано в оперативное управление Мариинскому театру, однако ранее и вплоть до 2019 года планировался его ремонт и приспособление под административные нужды. Однако затем было принято решение его снести.

«Уважаемый Валерий Абисалович! Призываем вас отказаться от сноса доходного дома на ул. Булавского, 6. Это здание является образцом рядовой дореволюционной застройки. Он, как и другие аналогичные дома, представляет ценность, поскольку сохраняет Петербург в его подлинном, первозданном виде. В советские годы здесь находилось Пушкинское специальное научно-реставрационное управление. Снос здания с такой историей, где долгие годы собирали по крупицам и сохраняли нашу историю, станет черным символом пренебрежения нашего поколения к наследию прошлого»,— говорится в обращении, которое цитирует Telegram-канал «Градозащитный пресс-центр».

«Ъ-СПб» писал, что следователи СК, сотрудники Госинспекции труда, судмедэксперты проводят мероприятия для выяснения обстоятельств гибели рабочего на стройке в Петербурге. Это случилось в субботу, 8 июля, на улице Булавского, 6. Во время строительных работ произошло обрушение стены, в результате чего на рабочего 1977 года рождения упала плита. Мужчина погиб на месте. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

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