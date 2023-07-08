СК по Петербургу устанавливает обстоятельства гибели рабочего на стройке

Следователи СК, сотрудники Госинспекции труда, судмедэксперты проводят мероприятия для выяснения обстоятельств гибели рабочего на стройке в Петербурге. Об этом 8 июля рассказали в пресс-службе городского следкома.

Инцидент случился утром в субботу, 8 июля, на улице Булавского, 6. Во время строительных работ произошло обрушение стены, в результате чего на рабочего 1977 года рождения упала плита. Мужчина погиб на месте.

Следственный комитет по Петербургу инициировал доследственную проверку для принятия процессуального решения.

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