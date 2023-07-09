СК возбудил уголовное дело по факту гибели рабочего на стройке

Следственный комитет по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело по факту смерти рабочего на стройке, сообщили 9 июля в пресс-службе ведомства. Дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ (ч. 2 ст. 216 УК РФ).

Инцидент случился утром в субботу, 8 июля, во время строительных работ на улице Булавского, 6. По предварительным данным, мужчину 1977 года рождения придавило плитой, он погиб на месте.

Ранее СК объявлял доследственную проверку, в которой участвовали следователи, сотрудники Госинспекции труда и судмедэксперты.

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