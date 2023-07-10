Путин подписал закон о введении антимонопольных ограничений для маркетплейсов

Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит антимонопольные ограничения для маркетплейсов и агрегаторов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон вводит ограничения для маркетплейсов, которые соответствуют следующим критериям:

Могут не допускать или удалять с площадки продавцов;

Доля проходящих через них сделок превышает 35% общего рынка;

Годовая выручка превышает 2 млрд руб.

Таким маркетплейсам запретят:

Устанавливать предельно низкую или предельно высокую цену на товар;

Устанавливать разные цены на один и тот же товар;

Убирать товар из продажи, если это приведет к повышению стоимости;

Навязывать невыгодные условия договора или отказывать в его заключении по необоснованным причинам;

Без весомых причин сокращать или прекращать выпуск товара, на который есть спрос;

Устанавливать предельно низкую или предельно высокую стоимость своих услуг;

Создавать дискриминационные условия; ограничивать или мешать предпринимателям входить или выходить с площадки.

Отвечать за выявление нарушений нового закона маркетплейсами будет ФАС России. Закон вступает в силу с 1 сентября 2023 года.

Законопроект был разработан после мартовского конфликта предпринимателей с площадкой Wildberries. Маркетплейс ввел для владельцев пунктов выдачи заказов штрафы в размере полной суммы товара, если покупатель возвращает брак или если в посылке был другой предмет.

После этого во многих городах России начали протестовать владельцы пунктов выдачи заказов. Они требовали от Wildberries «справедливых условий» и пересмотра политики штрафов. В итоге на проблему обратили внимание в Госдуме.

Анастасия Ларина