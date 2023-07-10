Власти до 17 июля перестали возвращать жителей в белгородское Шебекино

В правительстве Белгородской области из-за вновь участившихся обстрелов ВСУ приняли решение процесс возвращения в приграничный Шебекинский городской округ жителей, эвакуированных в начале июня в пункты временного размещения (ПВР). Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков на еженедельной планерке в облправительстве в понедельник, 10 июля.

«В течение этой недели делаем паузу по возвращению жителей из ПВР в город Шебекино, Новую Таволжанку и в Архангельское. Нам нужно четко следить за оперативной обстановкой и не допускать риска в отношении жизни и здоровья людей. Если будет спокойно, вернемся к возвращению жителей со следующего понедельника»,—сказал губернатор.

Вместе с тем власти не будут «препятствовать» тем жителям, которые «приняли самостоятельное решение по возвращению», добавил господин Гладков.

Напомним, в последнюю неделю июня в приграничных районах Белгородской и Курской областей существенно сократилась интенсивность обстрелов со стороны Украины. На фоне этого власти начали призывать жителей возвращаться в опустевший с начала месяца город Шебекино. Пока такое решение приняли порядка 10% уехавших. Чтобы в город возвращались остальные, там возобновляют работу социальных и торговых объектов, а к августу планируют закончить основные работы по восстановлению пострадавших домов. Однако уже на первой неделе июля интенсивность украинского огня по региону выросла вновь.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье»

Сергей Калашников

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