Проверка на прочность

В последнюю неделю июня в приграничных районах Белгородской и Курской областей существенно сократилась интенсивность обстрелов со стороны Украины. На фоне этого власти начали призывать жителей возвращаться в опустевший с начала месяца город Шебекино. Пока такое решение приняли порядка 10% уехавших. Чтобы в город возвращались остальные, там возобновляют работу социальных и торговых объектов, а к августу планируют закончить основные работы по восстановлению пострадавших домов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Белгородские власти спешат отремонтировать пострадавшие от обстрелов дома в Шебекине

Фото: Александр Черных, Коммерсантъ Белгородские власти спешат отремонтировать пострадавшие от обстрелов дома в Шебекине

Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков во время вчерашнего стрима на своей странице в «ВКонтакте» предложил жителям с понедельника, 3 июля, возвращаться в приграничный город Шебекино, который в конце мая и начале июня находился под непрекращающимися украинскими обстрелами. «Начиная с понедельника мы всем, у кого не повреждены квартиры, будем предлагать возвращаться в город»,— сказал господин Гладков. Одновременно губернатор опроверг слова обратившихся к нему местных жителей, заявивших, что эвакуированных из Шебекинского городского округа якобы «выгоняют из университетских общежитий для подготовки помещений к приему студентов».

По данным на 29 июня, в Шебекино вернулись 10% жителей, покинувших свое жилье из-за обстрелов, сообщил губернатор. До начала спецоперации население города составляло порядка 40 тыс. человек. Возвращающимся домой жителям пока придется мириться с оставшимися от массированных обстрелов разрушениями. Господин Гладков вчера ответил на предложение жительницы региона о возможном укреплении стекол в белгородских детсадах и школах ударопрочной пленкой, как это было сделано в филармонии:

«Дал задание директорам и заведующим. Возьмем несколько видов пленки и попросим, например, Росгвардию ее отстрелять на полигоне, чтобы опробовать прочность».

С 1 сентября родителям на приграничных территориях Белгородской области и в самом Белгороде будет разрешено все еще оставить детей на дистанционном обучении. Также с понедельника в больнице Шебекина вновь начнут принимать пациентов педиатры. Районная больница уже возобновила прием взрослых пациентов, а глава администрации Шебекинского городского округа Владимир Жданов сообщал о начале работы торговых предприятий.

Белгородский губернатор вчера заверил, что в Шебекине «в каждом доме» был проведен «осмотр с фото- и видеофиксацией». Но за последние недели в опустевшем городе были неединичные случаи мародерства. В местных соцсетях публиковали снимки одного из шебекинских подъездов, где на двери со следами взлома была оставлена мелом надпись: «Уже грабили. Не лазьте. Ценностей нет».

Вячеслав Гладков «надеется», что до 1 августа в Шебекине завершатся работы по закрытию тепловых контуров, ремонту крыш и окон домов, которые после обстрелов возможно отремонтировать. Те жители, чьи дома были значительно разрушены и не подлежат ремонту, до 1 сентября должны будут выбрать новое жилье, добавил губернатор.

Также вчера господин Гладков предупредил, что с 3 июля закроются два из четырех пунктов выдачи гуманитарной помощи в Белгороде. Это решение объясняется уменьшением потока желающих эту помощь получить, уточнил глава региона. «Оставим в "Космосе" и ЦМИ. ТЦ "5 звезд" и КЦ "Октябрь" с понедельника закроются»,— написал в соцсетях господин Гладков. Пункты гуманитарной помощи работают в Белгороде с 16 июня. В них производится выдача девятикилограммовых продуктовых наборов тем, кто покинул свои дома в приграничных районах региона, но не проживает в ПВР.

Возвращаться в Шебекино жители стали на фоне значительного снижения интенсивности обстрелов приграничных территорий Белгородской области со стороны Украины. К примеру, вчера региональные власти сообщили лишь об одной атаке ВСУ: из минометов был обстрелян хутор Панков Шебекинского городского округа. Обошлось без пострадавших, но осколками снарядов были повреждены забор одного частного домовладения и два автомобиля.

28 июня ВСУ выпустили по региону 32 снаряда, говорится в ежедневной сводке обстрелов, которую публикуют власти региона. Непосредственно в Шебекинском округе было зафиксировано лишь два «прилета» в село Терезовка и шесть попаданий минометных снарядов в нефункционирующий пограничный пункт пропуска. За день до этого по региону было нанесено лишь семь ударов — все по селам Шебекинского округа. Еще на прошлых выходных интенсивность украинского огня по Белгородчине была намного выше. Так, 25 июня власти зафиксировали более 90 случаев «прилетов», а несколькими днями ранее — свыше 100.

С середины июня на защиту Белгородской области, напомним, прибывали дополнительные силы, в том числе чеченского подразделения «Ахмат». 26 июня глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о предотвращении бойцами «Ахмата» очередной попытки украинской диверсионно-разведывательной группы прорваться в Белгородскую область. Минобороны ранее отчитывалось об уничтожении украинской артиллерии, которая атакует населенные пункты региона.

Села Курской области на этой неделе, по официальным данным властей, в принципе не попадали под украинские обстрелы, тогда как в середине июня такие инциденты происходили как минимум раз в два дня.

Сергей Калашников