Times of India: скидки на российскую нефть сократились на 87%

Скидки на российскую нефть для нефтеперерабатывающих заводов Индии снизились до $4 за баррель с пиковых значений $25–30, сообщает The Times of India со ссылкой на источники. По их словам, продавцы отказываются от тарифов на отгрузку, чтобы покрыть разрыв с эталонной нефтью Brent и обойти введенный странами Запада потолок цен.

По данным издания, сейчас на российскую нефть приходится около 40% от всего импорта Индии, тогда как до начала военного конфликта на Украине ее доля составляла менее 2%. Владельцы индийских НПЗ покупают российскую нефть по базису поставки, а продавец организует доставку и страхование. The Times of India отмечает, что этот аспект стал еще более важным после введения потолка цен на российскую нефть, «что сделало доставку или страхование труднодоступными».

«Это, а также раздробленные закупки нефтеперерабатывающих заводов, особенно госпредприятий, который являются крупнейшими покупателями,— то, чем пользуются продавцы российской нефти. Они взимают $11–19 за баррель фрахта из портов Балтийского или Черного морей, что почти вдвое превышает норму, а нефть продают по цене на $1–2 ниже предельной»,— сказал изданию неназванный источник, участвовавший в торгах.

Он убежден, что индийские покупатели «могут вскоре потерять скидку», если цены на нефть продолжат снижаться и сократят разрыв с ценовым потолком. «Три малоизвестных агентства доминируют в предложениях по доставке и страхованию, подаваемых Россией для поставок в Индию. Они не связаны с глобальными компаниями. В итоге они могут легко сыграть на тендерах и приблизить себестоимость российской нефти к цене эталона — сейчас он составляет $75–76»,— пояснил собеседник The Times of India.

Он считает единственным способом защитить интересы Индии проведение «коллективных переговоров», особенно с государственными нефтеперерабатывающими заводами. «Китай затоплен российской нефтью и не может потреблять больше, поскольку его экономика не растет. Индия остается единственным крупным покупателем, где потребление увеличивается быстрыми темпами, на 5–6% в год. Это должно быть использовано для срочных сделок»,— сказал источник.

На фоне антироссийских санкций Индия вместе с Китаем также стали основными покупателями российского угля, нефти и газа. В Indian Oil говорили, что Индия нарастит долю импорта российской нефти до 30% к 2024 году. По данным компании Kpler, в мае Россия обеспечила почти половину поставляемой в Индию нефти. В июне объем импорта российской нефти в Индию также достиг рекордных показателей.

Лаура Кеффер