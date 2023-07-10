«Синара» представила на «Иннопроме» новый троллейбус с увеличенным ходом

Группа «Синара» в рамках международной промышленной выставки «Иннопром-2023» представила новый троллейбус с увеличенным автономным ходом «Синара-6254». Производством транспорта занимается Челябинский завод городского электрического транспорта (входит в холдинг «Синара – Транспортные Машины»).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Низкопольный троллейбус способен преодолевать дистанции до 80 км без потребления энергии из контактной сети. Количество посадочных мест в салоне — 37. Транспорт оборудован USB-слотами для зарядки, системами информирования пассажиров и климат-контроля.

Выставка «Иннопром-2023» открылась в Екатеринбурге 10 июля. Она будет проходить в выставочном центре «Екатеринбург-Экспо» по 13 июля включительно. Главная тема меропориятия— «Устойчивое производство: стратегии обновления». Страна-партнер — Белоруссия, ее представляет 125 предприятий.

Ранее «Ъ-Урал» сообщал, что Группа «Синара» в рамках «Иннопрома» покажет макет застройки Новокольцовского района в Екатеринбурге.

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