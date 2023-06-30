Завод «Уральские локомотивы» построил первый полностью отечественный электропоезд «Ласточка»

Завод «Уральские локомотивы» (входит в «Синара — транспортные машины») построил первый электропоезд «Ласточка» полностью российского производства, сообщил портал «РИА новости» со ссылкой на слова первого замгендиректора по технологической политике предприятия Виталия Брексона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Группа Синара Фото: Telegram-канал Группа Синара

По словам Виталия Брексона, электропоезд ЭС104 готовится для динамических испытаний. По данным портала, «Ласточку» презентуют в июле на промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге.

Как сообщил холдинг «Синара» в апреле, ключевым преимуществом электропоезда версии ЭС104 станет российское тяговое оборудование, способное обеспечить быстрый разгон локомотива до 160 км/ч. ЭС104 станет базовой платформой для линейки отечественных электропоездов. С ноября завод начнет поставлять РЖД 22 новых электропоезда.

По данным «Ъ», о планах создать отечественный аналог «Ласточки» «Синара — транспортные машины» сообщила в 2022 году на «Иннопроме». Электропоезд будет оснащен USB-разъемами для зарядки гаджетов, новыми системами оповещения, креплениями для самокатов и велосипедов с возможностью подзарядки, а также вагоном-бистро.

Основными видами деятельности компании «Уральские локомотивы» являются проектирование, производство, продажа и техническое обслуживание тягового и моторвагонного подвижного состава нового поколения.

Группа «Синара» объединяет предприятия различных отраслей. Среди основных активов Группы значатся холдинг «Синара-Транспортные машины», «Уральские локомотивы» (СП Группы и концерна Сименс), банк «Синара», «Синара-Девелопмент». По итогу 2022 года чистая прибыль группы холдинга составила 9,65 млрд руб., что в 2,3 раза или на 132% больше, чем было в 2021 году (4,15 млрд руб.).

Напомним, выставка «Иннопром-2023» пройдет с 10 по 13 июля в МВЦ «Екатеринбург-Экспо». Страной партнером станет Республика Беларусь. В выставочном центре будут представлены актуальные технологии в области автоматизации производственных процессов, производства компонентов, транспортного машиностроения, технологий для городов.

Полина Хабарова

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