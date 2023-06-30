Завод «Уральские локомотивы» построил первый полностью отечественный электропоезд «Ласточка»

Завод «Уральские локомотивы» (входит в «Синара — транспортные машины») построил первый электропоезд «Ласточка» полностью российского производства, сообщил портал «РИА новости» со ссылкой на слова первого замгендиректора по технологической политике предприятия Виталия Брексона.
Фото: Telegram-канал Группа Синара
По словам Виталия Брексона, электропоезд ЭС104 готовится для динамических испытаний. По данным портала, «Ласточку» презентуют в июле на промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге.
Как сообщил холдинг «Синара» в апреле, ключевым преимуществом электропоезда версии ЭС104 станет российское тяговое оборудование, способное обеспечить быстрый разгон локомотива до 160 км/ч. ЭС104 станет базовой платформой для линейки отечественных электропоездов. С ноября завод начнет поставлять РЖД 22 новых электропоезда.
По данным «Ъ», о планах создать отечественный аналог «Ласточки» «Синара — транспортные машины» сообщила в 2022 году на «Иннопроме». Электропоезд будет оснащен USB-разъемами для зарядки гаджетов, новыми системами оповещения, креплениями для самокатов и велосипедов с возможностью подзарядки, а также вагоном-бистро.
Основными видами деятельности компании «Уральские локомотивы» являются проектирование, производство, продажа и техническое обслуживание тягового и моторвагонного подвижного состава нового поколения.
Группа «Синара» объединяет предприятия различных отраслей. Среди основных активов Группы значатся холдинг «Синара-Транспортные машины», «Уральские локомотивы» (СП Группы и концерна Сименс), банк «Синара», «Синара-Девелопмент». По итогу 2022 года чистая прибыль группы холдинга составила 9,65 млрд руб., что в 2,3 раза или на 132% больше, чем было в 2021 году (4,15 млрд руб.).
Напомним, выставка «Иннопром-2023» пройдет с 10 по 13 июля в МВЦ «Екатеринбург-Экспо». Страной партнером станет Республика Беларусь. В выставочном центре будут представлены актуальные технологии в области автоматизации производственных процессов, производства компонентов, транспортного машиностроения, технологий для городов.