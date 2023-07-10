В Екатеринбурге открыли генконсульство Казахстана

Сегодня утром в Екатеринбурге состоялось торжественное открытие генерального консульства Казахстана. На церемонию прибыли премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

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Господин Смаилов назвал учреждение генерального консульства в центре Урала дополнительным импульсом развития для дружественных отношений между Россией и Казахстаном.

«Сейчас практически нет такой сферы, в которой бы не взаимодействовали наши страны. У нас сформирована серьезная договорная правовая база, которая насчитывает более трехсот документов. Надо подчеркнуть, что 10 лет назад именно в Екатеринбурге президенты наших стран подписали договор о добрососедстве и союзничестве в 21 веке, на прочном фундаменте которого мы продолжаем расширять наше экономическое партнерство»,— отметил он.

Алихан Смаилов подчеркнул важность Уральского региона с точки зрения географической близости и налаживания торгово-экономических связей с промышленно развитыми Свердловской, Курганской, Тюменской, Челябинской областями и Пермским краем.

Губернатор Куйвашев добавил, что открытие генконсульства Казахстана в Екатеринбурге — итог многолетней работы по выстраиванию плодотворного сотрудничества Свердловской области, Российской Федерации и Республикой Казахстан. «В настоящее время правительство Свердловской области имеет соглашение о сотрудничестве с Карагандинской областью, с городом Астаной. Ведется работа по подготовке документа по взаимодействию с Костанайской областью»,— рассказал он.

По словам господина Куйвашева, с открытием генконсульства будет укреплено сотрудничество в сферах экономики, науки, образования, туризма.

Напомним, генеральный консул Казахстана Жарас Мамутбеков приступил к исполнению обязанностей в июне. Дипломатический офис находится в «Атриум Палас отеле».

Алихан Смаилов примет участие в работе международной промышленной выставки «Иннопром», которая открылась сегодня в Екатеринбурге в 13-й раз.

Василиса Алексеева

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