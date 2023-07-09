«Синара» покажет на «Иннопроме-2023» проект застройки Новокольцовского района

Группа «Синара» в рамках международной промышленной выставки «Иннопром-2023» покажет макет застройки Новокольцовского района в Екатеринбурге. Он представлен на стенде компании.

В Новокольцовском районе планируют разместить кампус Уральского федерального университета (УрФУ), технопарк электронной промышленности «Космос», промышленно-логистический кластер, жилые кварталы с детскими садами и школами. Уже построены общежития УрФУ, Дворец водных видов спорта, выставочный центр «Екатеринбург-Экспо». Через район планируют проложить ветку наземного метро и трамвайную линию.

Новокольцовский район застраивается с 2009 года. Стратегические партнеры проекта — группа «Синара», правительство Свердловской области, администрация Екатеринбурга. Планируемая численность населения — 20 тыс. человек.

«Иннопром-2023» пройдет 10-13 июля в МВЦ «Екатеринбург-Экспо». Страна-партнер — Белоруссия. В выставке принимают участие 700 экспонентов.

Анна Капустина

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